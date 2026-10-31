Enric Gallego, pichichi de Segunda división: "El curro más duro fue montar frío industrial para cadenas de supermercados, me tiré 21 días seguidos trabajando de noche"

El delantero está disfrutando de sus últimos años de carrera profesional en el CD Tenerife con el cual está marcando muchos goles a sus 40 años en Segunda división. El catalán llegó tarde a la élite y en su juventud tuvo que trabajar duro para ganarse la vida

Enric Gallego, goleador del CD Tenerife, es uno de esos futbolistas con el que el aficionado del fútbol conecta instantáneamente ya que se puede considerar como el delantero del pueblo. El catalán, que tiene 40 años, es un caso atípico en el balompié ya que llegó tarde al profesionalismo, teniendo que compaginar trabajo y fútbol en un pasado no muy lejano. Trabajos que ha tenido de todos los colores y que algunos han sido muy duros tal y como él mismo ha revelado.

Enric Gallego, que actualmente es el máximo goleador de Segunda división con 7 goles, ha explicado que está disfrutando mucho en esta temporada en el CD Tenerife. "Por mi edad, pienso que cada día es un regalo, porque al final tengo muchos ex compañeros que con mis años ya se han retirado", ha dicho en una entrevista en El Mundo.

Enric Gallego, delantero del CD Tenerife.

El delantero está a punto de renovar de manera automática por cumplir objetivos y a pesar de su edad no piensa en retirarse. "Yo tengo cuerda para rato, llevo tres años sin lesiones y sin perderme un entrenamiento".

Enric Gallego ha desvelado también que en el CD Tenerife hace de mentor de algunos de los futbolistas jóvenes. "A los chicos que van subiendo intento ayudarles dándoles tres o cuatro consejos cuando veo que lo necesitan".

El delantero catalán también ha hablado sobre cómo no llegó a ser futbolista profesional hasta la temporada 2018/2019. "No sé por qué me ha costado tanto, pero te diría que si no llego a ascender con el Extremadura a lo mejor no hubiese sido ni profesional".

Eric Gallego, un futbolista que llegó tarde al profesionalismo

Debido a que Enric Gallego en aquella temporada superaba los 30 años, el futbolista compaginó trabajos de gente de a pie con su vida como futbolista amateur o semiprofesional. Eso le ha hecho tener que traba de albañil o camionero.

Aún así, el propio Enric Gallego es el que ha desvelado que su trabajo más duro fue el trabajar en una cadena de supermercados. "Aunque el curro más duro fue montar frío industrial para cadenas de supermercados, me tiré 21 días seguidos trabajando de noche".

El delantero del CD Tenerife ahora echa la vista atrás y no se arrepiente de lo vivido y trabajado. A pesar de que ahora vive del fútbol, ha asegurado que de volver a tener que trabajar, lo haría sin problemas. "Miedo no he tenido nunca, cuando he tenido que buscarme la vida lo he hecho. Me considero un buscavidas, si no hubiese salido, me hubiese buscado la vida de otra manera".

De hecho, Enric Gallego ha manifestado que él con poco dinero es feliz y no le hace falta mucho más. "Nunca le he dado mucha importancia al dinero, con que tenga 50 euros en la cartera estoy tranquilo".

Enric Gallego está viviendo una segunda juventud en el CD Tenerife ya que actualmente es uno de los mejores goleadores de la categoría, estando en disposición de pelear por el trofeo de máximo goleador.