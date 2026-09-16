Enric Gallego sigue batiendo récords con 40 años

El veterano delantero está firmando un comienzo de temporada espectacular con el CD Tenerife ya que ha marcado 4 goles en los primeros 5 encuentros ligueros que ha disputado de Segunda división, demostrando así que la edad no es un problema para rendir al máximo nivel

Enric Gallego es uno de los nombres propios en el arranque de temporada de Segunda división. El catalán, a pesar de su veteranía, 40 años, es como el buen vino, mejora con el paso del tiempo, demostrando así que la edad no deja de ser un número que no impide rendir a gran nivel. El delantero del CD Tenerife ha marcado un total de 4 goles en las 5 primeras jornadas de LaLiga Hypermotion y lidera la tabla de goleadores. Un rendimiento que hace que el goleador no pare de batir récords en Tenerife, en donde aterrizó en el año 2021.

Enric Gallego, bate récords en CD Tenerife

Enric Gallego está atravesando uno de los mejores momentos de su carrera deportiva. El catalán explotó tarde y llegó con una edad avanzada al fútbol profesional pero eso no le ha impedido demostrar que es un goleador que será recordado con el paso de los años.

En el CD Tenerife, al cual llegó en el año 2021 procedente de CA Osasuna sin coste alguno, está dejando su huella, ya que el catalán está batiendo récords. Enric Gallego acumula 196 presencias en partidos oficiales y supera así a César Gómez, que jugó 195 encuentros,, que hasta ahora ocupaba el puesto 40.

Además, Enric Gallego ya ha marcado un total de 59 goles con la camiseta del CD Tenerife lo cual lo coloca entre los diez mejores goleadores del club canario a sólo 4 tantos de Rommel Fernández que es el siguiente en la lista que acumula 63 goles. El catalán, sin embargo, aún se encuentra lejos de los máximos goleadores de la historia del CD Tenerife ya que Antonio Pedrero, conocido como El Loco, hizo un total de 116 dianas.

Actualmente Enric Gallego se encuentra feliz en el CD Tenerife con el que tiene contrato hasta el final de esta temporada, 30 de junio de 2027. Con este nivel de juego parece harto improbable que el futbolista piense en una retirada ya que está demostrando que puede seguir ayudando a un equipo que ahora mismo se encuentra en Segunda división y que no renuncia a poder luchar por meterse, al menos, en los puestos de las eliminatoria de ascenso a Primera división.

Uno de los que ha elogiado el rendimiento de Enric Gallego ha sido el entrenador Óscar Cano quien tuvo al catalán bajo sus órdenes durante un breve tiempo, en el año 2024, en el CD Tenerife. "A la gente hay que mirarle el rendimiento y no el DNI. Y ahí está Enric Gallego. Además de sus altísimas capacidades para invadir el área, Enric presionando da miedo, y eso lo he visto en los entrenamientos. Parece que arranca un depredador. Con 40 años, se pone el mono de trabajo para que los demás reaccionen. En el juego directo es una bendición porque beneficia a los que hay alrededor. Y encima es un tipazo. Pero encima queremos que vaya al espacio o que haga una carrera de 45 metros, y eso la edad te lo va impidiendo. Pero aporta otras muchísimas cosas también por la sabiduría de Álvaro Cervera", ha explicado el técnico en declaraciones a Radio Marca Tenerife.