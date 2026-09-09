El Tenerife y Álvaro Cervera, en plena sintonía: "Hemos hecho incluso un traje a medida del entrenador"

Manu Guill, director deportivo del club tinerfeño, ha manifestado su felicidad por el mercado de fichajes que ha realizado su equipo este pasado verano y también ha explicado cómo es la comunicación con el técnico a la hora de realizar las incorporaciones

Tiene motivos más que suficientes para sonreír el CD Tenerife en la que es su vuelta a la Segunda división, ya que el club canario suma un total de 7 puntos después de haber disputado las cuatro primeras jornadas. Un buen arranque de temporada que coloca al CD Tenerife en la parte alta de la clasificación y con gran satisfacción del mercado de fichajes de verano que ha realizado a tenor de las palabras de su director deportivo Manu Guill quien ha dicho también que se le ha dado a Álvaro Cervera, el entrenador, los jugadores que pedía.

Manu Guill ha señalado ante los medios de comunicación que se ha satisfecho las exigencias de Álvaro Cervera. "Nos hemos adaptado a las peticiones de Cervera. Diría que hemos hecho incluso un traje a medida del entrenador, porque son perfiles muy concretos, para jugar de una manera determinada".

La comunicación, clave entre director deportivo y entrenador

Manu Guill ha dicho que hay sintonía entre Álvaro Cervera y él a la hora de fichar, pero que hay ciertos matices que se deciden en busca del beneficio del CD Tenerife. "En la mayoría de cosas, pero luego hay matices. Yo lo veo como director deportivo y él como entrenador. Demanda unos perfiles claros, pero mi función es buscarlos, y además completar la plantilla en otras posiciones u otorgando variantes en todas las demarcaciones".

A continuación, Manu Guill ha explicado en donde están esas pequeñas diferencias entre Álvaro Cervera y él, señalando en que todo se resumen a preferencias en el estilo de juego de algunos futbolistas. "Quizás su gusto pasa más por jugadores de pie, de talento, pero también hemos metido mucha velocidad arriba, en banda y atrás, que era lo que demandaba Álvaro. Lo hemos hecho, pero también complementando para que pueda elegir. Ese es nuestro trabajo: escuchar al entrenador, pero también tener esa potestad decidir nosotros".

El buen rendimiento en el comienzo de la temporada del CD Tenerife ha provocado que Manu Guill haya mostrado su satisfacción por el mercado de fichajes que ha realizado. "Muy positivas. Lo que hemos podido ver han estado a gran nivel, pero también hay jugadores que todavía no se han podido mostrar. Es normal que el cuerpo técnico confíe más en lo que ha tenido, pero conforme los nuevos se vayan integrando, nos van a dar mucho a la larga. Si tuviera que pudiera poner una nota a los nuevos, sería un notable alto".

El objetivo del CD Tenerife en esta temporada

El CD Tenerife ha regresado a Segunda división con el objetivo primordial de conseguir la permanencia. Es el primer paso, ya que el club canario sabe de la calidad y la dificultad que tiene una categoría en donde hay muchos equipos que desean el ascenso y la salvación, siendo ambas metas complicados de lograr debido a la igualdad existente.

Sin embargo, en el CD Tenerife no van a renunciar a absolutamente nada si se le pone a tiro un objetivo de mayor calado como pueda ser pelear por clasificarse para las eliminatorias de play off.