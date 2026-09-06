Álvaro Cervera la lía con los cambios y arremete contra los árbitros

El técnico del Tenerife critica que tomen medidas para, supuestamente, no perder tiempo y que luego, hagan la misma prolongación de siempre

En Zubieta, este sábado, se vivió una situación extraña. Corría el minuto 77, ganaba el Tenerife por 0-1 y el entrenador del equipo chicharrero, Álvaro Cervera, decide mover el equipo para afrontar mejor los últimos minutos y controlar el marcador favorable.

Entran Krdžalić y César Álvarez y salen del campo Fabricio -que había entrado en el minuto 7 por Jesús Álvarez- y Jorge Moreno. Hasta ahí todo normal. La cuestión es que no eran dos cambios los que quería hacer el preparador cántabro, sino tres. Y que una decisión de última hora y las nuevas reglas, que como suele suceder en los comienzos de cada temporada son muy estrictas, lo impidieron.

Era el propio Álvaro Cervera el que lo explicaba, asumía el problema, pero criticaba abiertamente por ello a los que hacen las reglas y, sobre todo, a los colegiados que las aplican.

La cuestión estaba en que Álvaro Cervera iba a cambiar también a Enric Gallego y completar así sus cinco cambios, ya que no tenía más ventanas. Sin embargo, el ex de Huesca y Extremadura siguió finalmente en el campo hasta el final del encuentro.

"Es un poco culpa mía y, luego, culpa del método, porque es totalmente subjetiva la decisión del cuarto árbitro. Y mientras sigamos así, seguiremos teniendo este problema, que al final el problema es más grave: que tú no puedas hacer el cambio o que lo puedas hacer, porque esto es un juego y hay que intentar que todo el mundo juegue con las armas que tiene", señala apuntando claramente al cuarto árbitro, que le impidió hacer ese último cambio.

Cervera explica cómo fue la confusión

Cervera se extendió en su explicación y contó cómo fue todo. "Iba a hacer el cambio y el cambio era otro jugador. Y cuando lo estamos haciendo decidimos antes de hacerlo que quitábamos a otro, no a Enric -Gallego-. En principio, el delegado sabía que era Enric, pero en ese momento le digo que Enric se tiene que quedar. Y cuando se están haciendo los otros cambios, que creo que eran dos anteriores, le digo: "Enric se queda", pero ya había salido el tercer jugador y entonces ellos dicen que ahora hay una ley que después del último que sale hay 10 segundos para hacer el cambio, y si no, para no perder tiempo, no hay cambio. Entonces el cuarto árbitro, que está allí, dice: "Esperar un minuto y lo hacéis en la siguiente ventana". Ya, pero es que no tenemos más ventana. Ahí es cuando él se da cuenta de que ha cometido un error, porque no hay otra ventana. Y luego yo creo que no han pasado los 10 segundos. Y si hubiesen pasado, perfecto, pero entonces ¿A qué viene los seis minutos de descuento? ¿Estamos haciendo algo para que se aligere el fútbol, para que no haya pérdidas de tiempo y seguimos dando el mismo descuento que el año pasado y demás? Hay algo ahí que no concuerda...", señala el entrenador del Tenerife.

Álvaro Cervera asume su fallo, pero pide que se tomen medidas y, o se cambia la regla o, si no, que acorten las prolongaciones. "Yo asumo el error de que hice un cambio y, haciendo los otros de delante, decido que el jugador a cambiar no es ese y es otro. Ha podido haber ahí un poco de desconcierto, pero yo creo que estábamos en tiempo. Y aunque no lo estuviésemos, si quieres das un minuto más al final, pero tú dejas al equipo que haga el cambio", pide el entrenador cántabro.

El técnico del equipo chicharrero admite que ante el poder poco hay que hacer, sólo alzar la voz y quejarse. "Pero ellos son los que mandan, como han hecho siempre. Han hecho unas leyes ahora nuevas, como la de sacar un minuto fuera a uno y al otro no, y todas estas cosas... Bueno, pues se irán cambiando y se irán mejorando, pero es eso es lo que ha pasado", concluía con su explicación.

Un empate en Zubieta que le sabe a poco al Tenerife

Apenas cuatro minutos después llegaba el gol del empate realista y, en este sentido, Cervera negaba que se debiera al desconcierto por el cambio. Cree que fue un error propio que no debieron cometer y que permitió el tanto del realista Javier Soroeta. Por eso considera que perdieron dos puntos que ya se veía con ellos en el bolsillo.

"Yo creo que merecemos un punto y se nos han escapado dos. A lo mejor no merecemos la victoria así como así porque no ha habido una superioridad manifiesta, pero tal y como ha ido el partido, como ha sido el gol, pues igual se nos han escapado dos, pero quizá merecíamos uno y ya está. Hemos tenido las ocasiones más claras, aunque el juego no haya sido muy brillante. Todas han sido nuestras, los dos cabezazos de Enric, dos goles anulados, que seguramente están bien anulados. Yo estoy contento porque volvemos a ser un equipo que al equipo contrario no le deja llegar, lo neutralizamos bien y, aparte, con cierto criterio arriba. Pero sí. Seguramente se nos han escapado dos puntos", admitía Álvaro Cervera.