La Real Sociedad descubre a una nueva estrella

Javier Soroeta, tras salirse el pasado año en el Real Unión de Irún, ha regresado a Zubieta para hacerse un hueco en la elite y ya llama a la puerta con su golazo ante el Tenerife

Aunque se tuvo que conformar con un empate en casa, el filial de la Real Sociedad sumó un tercer partido sin perder que le mantiene, por ahora, fuera de la zona roja en Segunda división. Un gol de Soroeta a nueve minutos del final impidió la victoria del Tenerife en Zubieta, aunque los de Ion Ansotegui se quedaron con las ganas de más tras una segunda parte en la que fueron claramente superiores.

Si a alguien le deben agradecer ese punto fue a Javier Soroeta, que anotó el gol de empate en el tramo final del encuentro tras haberse incorporado al campo diez minutos antes. El ex del Real Unión de Irún vio al portero tinerfeño adelantado y se la colocó por arriba con clase, estrenando así su casillero en la categoría.

"Muy contento, la verdad. Meter mi primer gol con el Sanse y de manera profesional me pone superfeliz", asegura el goleador, que regresaba a Zubieta tras una cesión y ya empieza a demostrar su nivel.

Esperaban a un Tenerife así

Sobre el partido, el goleador de la tarde reconocía que sabían lo que les esperaba y, aún así, no pudieron evitarlo. "Ya sabíamos como juegan ellos. Iban a jugar a que las ocasiones que tuviesen fuesen para dentro, hacer un partido rocoso e intentar rascar de todo un poco. Al principio lo han conseguido y, por suerte, hemos conseguido empatar. El partido me deja la sensación de que podíamos haber obtenido los tres puntos", reconocía.

"Tenemos claro que no vamos a regalar nada y que todos los partidos los vamos a tener que competir al 2000%", añadía un Soroeta que asume que eso es lo que se van a encontrar durante todo el año en Segunda.

"A partir de ahí es donde vamos a empezar a sumar los puntos. Esta vez ha sido de uno y esperemos que pronto empiecen a ser de tres en tres", afirma el delantero surgido de esa inagotable cantera del Antiguoko.

Un goleador que se cuece a fuego lento

A sus 19 años, Javier Soroeta es una de las promesas realistas en las que hay depositadas más esperanzas. Formado en el Antiguoko, dio el salto hace cuatro años al equipo juvenil de la Real Sociedad, que lo cedería al Pasaia en la temporada 23/24 y, tras jugar a caballo entre el C y el filial el año del ascenso a Segunda, fue cedido de nuevo, ahora al Real Unión, para que tuviese minutos en Segunda RFEF antes de afrontar el salto a Segunda división.

En Irún se salió y anotó 15 goles y dio dos asistencias en 29 partidos la pasada temporada, lo que ayudó al ascenso de su equipo y le ha hecho regresar a Zubieta. Aunque ha empezado entrando desde el banquillo, Ansotegui confía en él para el tramo final de los partidos y ya ha demostrado de o que es capaz con su golazo ante el Tenerife.