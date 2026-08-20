La Real Sociedad hace público sus dorsales, con sorpresas y un refuerzo para el Sanse

El conjunto donostiarra publicó este mismo jueves los números que portarán sus jugadores aunque apuntó que tienen carácter provisional. Además, Iñaki Rupérez, que ha realizado toda la pretemporada a las órdenes de Matarazzo, formará parte del filial de LaLiga Hypermotion

La Real Sociedad arrancará este próximo viernes su temporada de manera oficial con un duelo que le llevará a visitar La Cartuja para medirse al Real Betis de Pellegrini. Este mismo jueves, la Real Sociedad ha tenido un flujo importante de información ya que en pocas horas ha anunciado los dorsales para este nuevo curso, la incorporación de un jugador al Sanse procedente del primer equipo y la lista de convocados para enfrentarse al Real Betis.

El cierre del mercado de fichajes condiciona a la Real Sociedad

La Real Sociedad lleva todo el mercado de fichajes en la búsqueda de un defensa que cubra la baja de Aritz Elustondo, que ya es parte del PAOK de Salónica. Para reforzar esa posición han sonado varios nombres y los dos con más fuerza han sido Mamadou Sarr del Chelsea y Edson Álvarez del West Ham. Esa deseo de los realistas de incorporar un defensa también ha condicionado la publicación de los dorsales ya que los donostiarras no han dudado en avisar que tienen carácter "provisional". De este modo y con la mirada puesta en el dorsal '6' que dejó Elustondo, ha dejado finalmente libre a la espera de un posible refuerzo. Uno de los candidatos a tener ese dorsal era Jon Martín, que seguirá con el 31.

En relación a los dorsales, la Real Sociedad empieza a recoger los frutos de la estancia de su primer filial en Segunda división y es que Pellegrino Matarazzo le ha dado a Ochieng, que el pasado curso ya tuvo minutos en el primer equipo aunque principalmente jugó para el Sanse, el número '12. Ese dorsal era de Yangel Herrera que ahora tendrá el '21' en la espalda.

Karrikaburu, a la espera de su salida

Karrikaburu, que este pasado miércoles nos hacíamos eco en ESTADIO Deportivo de que podría estar a punto de cerrar su salida al Burgos, lucirá de momento el número '19'. Este dorsal podría quedar libre en el caso de que termine confirmándose su salida rumbo a LaLiga Hypermotion. Mikel Goti, otro de los productos de la cantera donostiarra lucirá el '22'.

Esa cantera de la Real Sociedad que sigue dando buenos frutos por la experiencia que están adquiriendo en LaLiga Hypermotion es la que pasará a reforzar Iñaki Rupérez. El defensa iba a estar este curso en el primer equipo realista pero desde San Sebastián prefieren apostar por que el jugador de 23 años tenga continuidad después de la grave lesión que sufrió el pasado curso. Por ello, formará parte del Sanse de Ansotegi y lucirá el dorsal número '22'.

La lista de convocados de la Real Sociedad para enfrentarse al Real Betis

La Real Sociedad también ha publicado otra lista, la de convocados para medirse al Betis este próximo sábado. La convocatoria la componen 24 futbolista y está presente el campeón del mundo, Mikel Oyarzabal. La lista completa es la siguiente. Portero: Álex Remiro, Marrero y Folgado. Defesas: Aramburu, Aihen, Zubeldia, Pacheco, Sergio Gómez, Jon Martín y Beitia. Centrocampistas: Turrientes, Carlos Soler, Yangel Herrera, Mikel Goti, Zalharyan, Sucic y Lebarbier. Delanteros: Barrenetxea, Oskarsson, Oyarzabal, Ochieng, Take Kubo, Carrera y Marchal.