Dani Carvajal, seis Champions con el Real Madrid: "Cuando me fui a Alemania, lo primero que hice fue comprarle una casa a mis padres"

El lateral de Leganés, en contacto con el Getafe tras su salida del Real Madrid, contaba en 'Universo Valdano' el gesto que tuvo con su familia al fichar por el Bayer Leverkusen

Dani Carvajal sigue buscando dónde continuar su carrera después de cerrar en junio su etapa en el Real Madrid y, a sus 34 años, el Getafe se ha convertido en el destino que más cerca está de concretarse, según ha adelantado este mismo martes ABC. Las conversaciones están avanzadas, pero no hay nada firmado.

El acuerdo económico y el reconocimiento médico son los flecos aún pendientes entre Carvajal y el Getafe. Un trámite que no es menor en el caso de Carvajal, quien se rompió la rodilla derecha en octubre de 2024 y volvió a pasar por el quirófano un año después para hacerse una artroscopia.

Carvajal da prioridad a Europa

Pese a las propuestas que le han llegado de Arabia Saudí o de la MLS, el madrileño ha preferido seguir en una liga europea de primer nivel. Mientras, Carvajal se ha ejercitado en solitario con un preparador físico, siendo uno de los nombres de la lista de estrellas sin equipo que dejó el cierre del mercado, junto a Icardi, Sterling o Alaba.

La postura de Carvajal es especialmente significativa si tiramos de la hemeroteca, puesto que hace tres años fue uno de los futbolistas que salió a defender que un jugador optara por el dinero del Golfo. Fue en septiembre de 2023, en una larga charla con Jorge Valdano durante el programa 'Universo Valdano' de Movistar+. El argentino le preguntó por la decisión de Gabri Veiga de cambiar el Celta por Arabia Saudí a los 21 años, algo que Toni Kroos, compañero de Carvajal en el Real Madrid, cuestionó públicamente.

Carvajal: "Lo primero que hice fue comprarle una casa a mis padres"

A diferencia de Kroos, Carvajal se puso en el lugar del centrocampista gallego. Y lo hizo tirando de su propia historia, la de un chaval de la cantera que tuvo que salir de casa para encontrar minutos fuera de España; concretamente en Alemania. "Yo le entiendo perfectamente. Yo cuando me fui a Alemania firmé por cinco años y lo primero que hice fue comprarle una casa a mis padres. Al final es un sustento económico y si puedes ayudar a tu familia...", señalaba un Carvajal que nunca ha escondido de dónde viene.

"Hay que entender al chico. Al final el chico puede ir al Nápoles ganando algún millón de euros, pero quizás la carrera pueda tener una lesión o la carrera no va por donde quiere que vaya y se tuerce todo. Es entendible", añadía el lateral madridista, quien quiso ponerse los zapatos de Gabri Veiga a la hora de dar su opinión el respecto. Una empatía con la que no contaron muchos otros futbolistas en ese mismo momento.

Carvajal, de barrio humilde

En su argumentación, Dani Carvajal quiso darle peso a sus orígenes. "Yo que vengo de un barrio humilde, es entendible", reconocía el exlateral del Real Madrid, quien ya había dejado claro en más de una ocasión que sus raíces nada tienen que ver con la élite y que su seña de identidad estaba forjada "en un barrio humilde" de Leganés.

No es el único deportista que pone a la familia y al ladrillo por delante. Jorge Lorenzo, por ejemplo, confesaba hace unas semanas que se arrepiente de no haber invertido todo en ladrillo. Mientras que Álvaro García, jugador del Rayo Vallecano, también se ha referido a sus alquileres. Carvajal lo tuvo claro desde su primer gran contrato.

Del Castilla al Bayer Leverkusen

Carvajal llegó a la cantera del Real Madrid en 2002, con diez años, y fue quemando etapas hasta el Castilla. Pero el salto al primer equipo no llegaba. "Llegué con 10 años, solo me salté el Juvenil C y el Madrid C", recordaba el zaguero en la citada entrevista. En el verano de 2012 el club blanco lo traspasó al Bayer Leverkusen por cinco millones de euros, con una opción de recompra que acabaría siendo decisiva: "Fue un momento clave en mi carrera la oferta del Bayer Leverkusen".

El salto de Carvajal con el Leverkusen

En la Bundesliga, Carvajal fue titular desde el principio. Jugó 32 partidos de liga (un gol y ocho asistencias), ayudó al Leverkusen a acabar tercero y el diario Bild lo incluyó en el once ideal de la temporada. Todo eso con 20 años y lejos de su familia.

Suficiente para que el Real Madrid activara la recompra en junio de 2013 y pagara 6,5 millones de euros por traerlo de vuelta. Debutó oficialmente el 18 de agosto de ese año, ante el Betis (2-1) en el Santiago Bernabéu. Curiosamente, a quien no le hizo tanta gracia aquella vuelta fue a su padre. "Mi padre me dijo que qué pena que me recomprase el Madrid", admitía Carvajal: "Muchas veces pienso qué habría sido de mí si no me hubiese recomprado el Madrid".

Carvajal, hijo predilecto de Leganés

El vínculo con sus raíces sigue intacto. Tanto que el Leganés, el club de su ciudad, ha llegado a soñar con él este mismo otoño, después de haber fichado a Álvaro Morata. Su presidente, Eduardo Cosín, reconocía en la Cadena SER a principios de septiembre que no descartaba su fichaje, aunque no había hablado con él. "La verdad es que con Dani Carvajal tenemos un profundo cariño por él. Porque ya sabéis que es nacido y crecido en Leganés y de hecho es hijo predilecto de la ciudad, pero a tu pregunta es no. No hemos hablado con él", afirmó Cosín. Sin embargo, el conjunto pepinero tiene el lateral derecho cubierto, siendo el Getafe la opción en Madrid que más fuerza ha cogido.

Trece temporadas, 27 títulos y un final amargo

Lo de Carvajal en el Real Madrid no necesita mucha presentación: seis Copas de Europa y 27 títulos en total. Su despedida del Bernabéu, en la última jornada de Liga ante el Athletic (4-2), acabó con las lágrimas del Bernabéu por Carvajal y con una asistencia a Gonzalo, canterano como él.

Pero el final no fue el que esperaba. Tras la grave lesión de rodilla, su protagonismo fue residual con Álvaro Arbeloa en el banquillo. En abril acumulaba sólo 442 minutos en los últimos 12 partidos, una situación que le costó, además, su pacto con Luis de la Fuente para estar en el Mundial. "Sé que suena mal", reconocía entonces Arbeloa, que dejó claro que pensaba en "lo que es mejor" para su equipo. Una relación tensa que viene de lejos, ya que fue precisamente la vuelta de Carvajal desde Leverkusen en 2013 la que le quitó el puesto a éste en el lateral derecho.