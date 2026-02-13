Luis de la Fuente se muestra firme con Carvajal y cuenta sus planes con Mikel Merino tras su lesión

El técnico de la selección española se pronunció por la posible presencia del lateral del Real Madrid en la Finalíssima, así como en el Mundial, además del centrocampista del Arsenal, que ya ha sido operado de su fractura en el pie derecho

España ya pone el foco en sus próximas grandes citas del año. Las más próximas, la Finalíssima del 27 de marzo y el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá. Tras ello, el combinado de Luis de la Fuente afrontará una nueva edición de la Nations League, donde cayeron derrotados en la final de 2025 contra Portugal en la tanda de penaltis. De esta manera, el técnico de Haro, que se verá las caras con Croacia, Inglaterra y República Checa, ha querido analizar la actualidad que rodea a la selección como el momento de Carvajal o la lesión de Mikel Merino.

Luis de la Fuente da valor a la Nations League

De esta manera, Luis de la Fuente, tras conocer los rivales de la selección española en la próxima edición de la Nations League, hizo una valoración resaltando la importancia de esta competición: "Eso corrobora lo que venía diciendo todo este tiempo. Para mí esta competición es tan dura como una Eurocopa. Estamos las mejores 16 selecciones de Europa y tenemos un grupo dificilísimo, pero muy motivante e ilusionante. Nos hace desde el primer momento dar nuestra mejor versión".

En este sentido, Luis de la Fuente destacó la figura de una selección como la de Inglaterra y el hecho de ser favoritos: Cualquiera de las otras 15 selecciones habría sido motivante. Con Inglaterra tenemos el gran recuerdo de haber jugado la final de la Eurocopa contra ellos. Lo más importante es que estemos nosotros sanos, que no haya lesiones y podamos contar con toda nuestra fortaleza y futbolistas que tienen muchas ganas de seguir haciendo historia y seguir ganando títulos. Lo considero como un halago, pero no vale de nada. Esos favoritismos no garantizan nada. Inglaterra, Croacia o Chequia nos van a exigir nuestra mejor versión. De poco sirve hablar fuera, hay que demostrarlo en el terreno de juego".

Luis de la Fuente lamenta las lesiones pero teme un contratiempo

Además, Luis de la Fuente analizó las lesiones que están sufriendo futbolistas que suelen ser seleccionables, a falta de mes y medio para disputar la Finalíssima contra Argentina: "Es la parte fea del fútbol. Esperamos que a la mayoría les dé tiempo para recuperarse, primariamente para la Finalísima y también para el Mundial. Seguro que habrá algún contratiempo de aquí a entonces, pero vamos a pensar que se recuperen pronto y que no haya más lesiones. Me gustaría tener una bolita mágica y saber qué va a pasar mañana. Todos son muy importantes y disfrutamos de jugadores magníficos en todas las demarcaciones. Pero, desgraciadamente, las convocatorias las hace muchas veces el destino o la salud".

Una de las incógnitas en la siguiente convocatoria de Luis de la Fuente es Carvajal, que no está teniendo los minutos que desearía pese a estar ya recuperado: "Está en ese proceso, como otros que han estado lesionados. Para nosotros es un activo valiosísimo. Queremos contar con todos en perfectas condiciones para poder tomar las decisiones que correspondan. Ojalá podamos decidir desde la salud y no desde lo que provocan las lesiones". Sobre Álvaro Morata apuntó que "le queremos mucho. Para nosotros ha sido, es y será muy importante. Ojalá esté en perfectas condiciones". Por último, el técnico de La Roja se pronunció por la lesión de Mikel Merino, que ha tenido que ser operado por una fractura en el pie derecho: "He hablado con él. Estaba muy optimista y ya pensando en recuperarse. Ojalá podamos contar con él para el Mundial, porque para la Finalísima es imposible".