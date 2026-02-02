30 aniversario

Importantísima baja para Luis de la Fuente

Mikel Merino tendrá que pasar por el quirófano por "una lesión ósea en el pie derecho” que le hará estar fuera de los terrenos de juego "durante un tiempo prolongado". Tiene prácticamente descartada su participación en la Finalissima contra Argentina del 27 de marzo, mientras que será una incógnita total su estado para el Mundial de este verano

Mikel Merino, Nico Williams y Lamine Yamal. Imago

Alejandro SáezAlejandro Sáez 3 min lecturaSin comentarios

Baja importante para Luis de la Fuente, que el próximo 20 de marzo dará su convocatoria para la ‘Finalissima’ contra Argentina en Qatar, partido que se disputará siete días después. Y es que el seleccionador español no podrá contar a buen seguro para esa cita con Mikel Merino, jugador del Arsenal que ha confirmado en redes sociales que “es hora de parar por una lesión en el pie”.

Los ‘Gunners’, a través de un comunicado, confirmaron la noticia, apostillando la gravedad de la lesión: “Se espera que esté fuera de juego durante un periodo prolongado, con el objetivo de volver a entrenar a pleno rendimiento antes de que termine la temporada”.

La lesión sufrida por el internacional español es bastante más grave de lo esperado en primera instancia, una vez que se haya determinado que sufre “una lesión ósea en el pie derecho”, sufrida durante el duelo liguero del Arsenal frente al Manchester United.

Mikel Merino, de 29 años, “será operado en los próximos días, antes de comenzar su programa de recuperación y rehabilitación”, una vez que su técnico Mikel Arteta, en la previa del triunfo por 0-4 ante el Leed, avanzara que el internacional español acudiría a un especialista para determinar el alcance total de la lesión.

El propio futbolista se ha referido a ello en redes sociales: “A veces la vida nos plantea este tipo de retos cuando menos nos conviene. Es solo otra oportunidad para ser fuerte, resistente y superarlo. Contamos con el mejor equipo médico y juntos volveremos más fuertes”.

Peligra el Mundial para Mikel Merino

No es solo Mikel Merino una baja sensible para el Arsenal de Mikel Arteta, sino que también lo es para la Selección española de Luis de la Fuente. El ex de la Real Sociedad se perderá un importante cantidad de partidos clave con el conjunto londinense, estando prácticamente descartada también su presencia en la Finalissima entre España y Argentina.

Mikel Merino es un futbolista importantísimo en los planes de Luis de la Fuente, habiendo sumado seis goles en los seis encuentros de clasificación para el Mundial de este verano en Estados Unidos, México y Canadá. Está por ver, sin embargo, cuáles son las condiciones en las que llega Mikel Merino para la lista definitiva de Luis de la Fuente para el Mundial, la cual deber ser pública a finales de mayo. En la Premier, Mikel Merino había disputado hasta la fecha 33 encuentros, consiguiendo seis goles y tres asistencias.

