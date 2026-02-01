Preocupación ante una grave lesión de Mikel Merino que Arteta confirma: "Le está dando dolor"

El centrocampista del Arsenal no apareció en la lista del último partido de los londinenses ante el Leeds United y el técnico confirmó en rueda de prensa su dolencia en un pie

Si algo está caracterizando el paso de Mikel Merino por el Arsenal es la entrega y sacrificio que le está poniendo el ex de la Real Sociedad por triunfar en la Premier League. Mikel Merino sufrió el pasado curso hasta tres lesiones de diferente gravedad aunque a pesar de estos parones en su adaptación al Arsenal, el ex de la Real Sociedad consiguió terminar el curso con 43 partidos a sus espaldas y nueve goles. Este curso Mikel Merino ya lleva acumulado 34 encuentros aunque este número podría parar de golpe debido a un nuevo contratiempo físico.

Mikel Merino sufre una importante lesión en el el pie

Mikel Merino se ha perdido los dos últimos partidos del Arsenal, el del pasado miércoles en Champions League ante el Kairat Almaty y el de este pasado sábado ante el Leeds United.

El Arsenal de Mikel Arteta sacó adelante los dos encuentros aunque no pudo contar con el ex de la Real Sociedad sobre el terreno de juego. El propio técnico del Arsenal aclaró la ausencia de Mikel Merino en los dos últimos encuentros y la explicación lejos de tranquilizar, ha generado más preocupación en el cuadro de la Premier League: "Tiene un problema en el pie", sentenció Mikel Arteta.

Seguidamente, Mikel Arteta explicó que el Arsenal está a la espera de que le realice algunas pruebas y ver cuánto tiempo estará fuera del cuadro londinense: "Es un hueso que le está dando dolor, y tenemos algunos exámenes, necesitamos que algunos especialistas lo revisen y vean cuánto tiempo estará fuera".

El crecimiento de Mikel Merino en el Arsenal

Mikel Merino tendrá que parar por esta lesión de pie de la que aún no se sabe su alcance pero que de momento le ha hecho perderse dos encuentros con el Arsenal. El centrocampista llegó al Arsenal en el verano de 2024 tras una dura negociación entre los británicos y al Real Sociedad. Finalmente Mikel Merino dejó San Sebastián tras seis campañas en las que se convirtió en uno de los referentes de una de las mejores Real Sociedad de los últimos tiempos. El traspaso de Mikel Merino le costó al Arsenal 32 millones de euros y con un contrato hasta 2028, se podría decir que el ex de la Real Sociedad aún no ha dado su mejor versión en la Premier League.

Mientras tanto, el Arsenal de Mikel Arteta y sin Mikel Merino ante el Leeds, sumó un nuevo triunfo en la Premier League que le lleva hasta los 53 puntos y deja al Manchester City a seis. Los de Pep Guardiola, que en la pasada jornada recortaron en tres puntos la diferencia con el Arsenal, han perdido en esta fecha 24, dos puntos al empatar ante Tottenham este domingo. El Arsenal también ha visto como el Aston Villa también perdió este domingo ante el Brentford por un sorprendente