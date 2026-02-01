Así queda la clasificación de la Premier League, tras las victorias de Chelsea y Arsenal en la jornada 24 de la Liga inglesa

La jornada 24 de la Premier League estuvo marcada por remontadas sorprendentes, goleadas contundentes y cambios importantes en la clasificación

La jornada 24 de la Premier League ofreció partidos llenos de intensidad, remontadas sorprendentes y resultados que modifican posiciones clave en la tabla. Desde victorias agónicas hasta goleadas cómodas, el fin de semana dejó emociones para todos los gustos.

Chelsea salva los muebles ante el West Ham

El Chelsea estuvo al borde del desastre ante un inspirado West Ham, pero logró una remontada en el descuento gracias a un gol de Enzo Fernández en el tiempo añadido. El técnico Rosenior sorprendió con un planteamiento osado, dejando en el banquillo a figuras importantes como Reece James, Pedro Neto y Joao Pedro, que venía de cuatro goles consecutivos.

El West Ham comenzó dominando y golpeó primero con un tanto de Bowen en el minuto 7. El Chelsea apenas pudo generar peligro en la primera parte, y su entrenador decidió un triple cambio al descanso con la entrada de Fofana, Cucurella y Joao Pedro, lo que cambió por completo el ritmo del encuentro. El conjunto londinense presionó con intensidad y encontró el empate tras un remate de Cucurella. Finalmente, en el descuento, Joao Pedro asistió a Enzo Fernández, desatando la euforia en Stamford Bridge.

El partido también se vio marcado por un momento tenso entre Joao Pedro y Adama Traoré, que terminó con la expulsión de Todibo por conducta antideportiva.

El Bournemouth se reengancha con victoria en Molineux

En otro de los duelos destacados, el Bournemouth venció por 2-0 al Wolverhampton, en un encuentro que mostró la mejoría reciente del conjunto de Rob Edwards, aunque sin que los resultados acompañaran completamente a los locales.

Los visitantes abrieron el marcador con un gol de Junior Kroupi, seguido por un tanto de Alex Scott en el tiempo de descuento tras una gran jugada individual de Rayan, reciente fichaje del club. El Bournemouth suma ahora 33 puntos y se acerca a puestos europeos, mientras que los Wolves siguen en crisis con solo 8 puntos en la tabla y encaminados hacia el descenso.

Arsenal aplasta al Leeds y mantiene el liderato

El Arsenal aprovechó la jornada para consolidarse en la cima de la Premier League, con una contundente victoria por 4-0 frente al Leeds. Mikel Arteta sorprendió alineando de inicio a Kai Havertz, mientras que Saka tuvo que ser reemplazado por lesión por Madueke.

Los goles llegaron de jugadas a balón parado: primero una asistencia de Madueke que encontró a Zubimendi, y luego un autogol de Calvert-Lewin. En la segunda mitad, la conexión entre Odegaard y Martinelli aumentó la ventaja, y Gabriel Jesus cerró la cuenta en los minutos finales, asegurando tres puntos vitales para los 'gunners'.

Así queda la clasificación de la Premier League tras la jornada 24