30 aniversario

Jornada 24 de la Premier League 2025-26 | Partidos, horarios y dónde ver en TV la liga inglesa en vivo online

La Premier League llega este fin de semana a su jornada 24. Arrancará este sábado y terminará el lunes a las 21:00 horas

Jornada 24 de la Premier League 2025-26 | Partidos, horarios y dónde ver en TV la liga inglesa en vivo online

El City tratará de meter más presión al ArsenalCordon Press

Juande PérezJuande Pérez 2 min lecturaSin comentarios

La Premier League sigue su curso y este fin de semana se celebrará la jornada 24. Con el Arsenal líder a pesar de su último tropiezo y con Manchester City y Aston Villa al acecho. Manchester United, Chelsea y Liverpool también tienen aún mucho que decir en la pelea por el título. La jornada empezará este sábado a partir de las 16:00 horas.

Horario y dónde ver en tv la jornada 24 de la Premier League

Este sábado a partir de las 16:00 horas habrá un total de tres encuentros. El Brighton recibiendo al Everton, el Leeds United recibiendo al Arsenal y los Wolves antre el Bournemouth. A las 18:30 el Chelsea, conociendo el resultado del Arsenal, recibirá al West Ham. Cerrarán los partidos del sábado el duelo entre Liverpool y Newcastle en Anfield a partir de las 21:00 horas.

Partidos del domingo en la Premier League

El domingo se repetirá la ración de cuatro encuentros en la Premier League. Tres de ellos se jugarán a la misma hora. A partir de las 15:00 horas, se disputarán el Aston Villa - Brentford, el Manchester United - Fulham y el Nottingham Forest - Crystal Palace. Para cerrar la jornada del domingo en la 24 de la Premier League, a partir de las 17:30 se enfrentarán Tottenham y Manchester City.

La jornada 24 de la Premier League se cerrará el lunes 2 de febrero a partir de las 21:00 horas entre Sunderland y Burnley. Todos los partidos de la jornada 24 de la Premier League podrán seguirse en Tv a través de DAZN. Además, en ESTADIO Deportivo podrá seguir las noticias más interesantes de la jornada y los resúmenes al final de cada día con las variaciones de la clasificación.

Estadio DeportivoEstadio Deportivo
Cerrar Popup
INICIAR SESIÓN
REGÍSTRATE
¿Tienes cuenta?
Bienvenid@ a Estadio Deportivo
Inicia sesión con:
Registrate con tu usuario de:
O haz login a través de tu e-mail
O registrate con tu e-mail
Nombre
Contraseña
Mostrar contraseñaOcultar contraseña
Seguridad:

¿Olvidaste la contraseña?

Entrar

¿Aún no tienes cuenta? Regístrate

¿Ya tienes cuenta? Inicia sesión

Estadio DeportivoEstadio Deportivo
Cerrar Popup
Restablecer contraseña
Introduce tu correo electrónico para restablecer tu contraseña
Enviar email
Volver atrás
Volver
Estadio DeportivoEstadio Deportivo
Cerrar Popup
Icono
Échale un ojo a tu email
Hemos enviado un email a para el restablecimiento de la contraseña.
Si no ha llegado, revisa tu carpeta de spam.
¿No te ha llegado nada aún?
Enviar email