Jornada 24 de la Premier League 2025-26 | Partidos, horarios y dónde ver en TV la liga inglesa en vivo online

La Premier League llega este fin de semana a su jornada 24. Arrancará este sábado y terminará el lunes a las 21:00 horas

La Premier League sigue su curso y este fin de semana se celebrará la jornada 24. Con el Arsenal líder a pesar de su último tropiezo y con Manchester City y Aston Villa al acecho. Manchester United, Chelsea y Liverpool también tienen aún mucho que decir en la pelea por el título. La jornada empezará este sábado a partir de las 16:00 horas.

Horario y dónde ver en tv la jornada 24 de la Premier League

Este sábado a partir de las 16:00 horas habrá un total de tres encuentros. El Brighton recibiendo al Everton, el Leeds United recibiendo al Arsenal y los Wolves antre el Bournemouth. A las 18:30 el Chelsea, conociendo el resultado del Arsenal, recibirá al West Ham. Cerrarán los partidos del sábado el duelo entre Liverpool y Newcastle en Anfield a partir de las 21:00 horas.

Partidos del domingo en la Premier League

El domingo se repetirá la ración de cuatro encuentros en la Premier League. Tres de ellos se jugarán a la misma hora. A partir de las 15:00 horas, se disputarán el Aston Villa - Brentford, el Manchester United - Fulham y el Nottingham Forest - Crystal Palace. Para cerrar la jornada del domingo en la 24 de la Premier League, a partir de las 17:30 se enfrentarán Tottenham y Manchester City.

La jornada 24 de la Premier League se cerrará el lunes 2 de febrero a partir de las 21:00 horas entre Sunderland y Burnley. Todos los partidos de la jornada 24 de la Premier League podrán seguirse en Tv a través de DAZN. Además, en ESTADIO Deportivo podrá seguir las noticias más interesantes de la jornada y los resúmenes al final de cada día con las variaciones de la clasificación.