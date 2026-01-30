El Fulham apuesta fuerte por Oscar Bobb y paga 31 millones de euros

El Fulham hace oficial el fichaje del noruego Oscar Bobb desde el Manchester City en una de las operaciones más importantes de su historia reciente

Lo que durante días fue un rumor insistente finalmente se ha hecho oficial. El Fulham confirmó en las últimas horas el fichaje del atacante noruego Oscar Bobb, quien deja el Manchester City para iniciar una nueva etapa en Craven Cottage. El club londinense desembolsará una cifra cercana a los 31 millones de euros, una operación que representa una venta importante para los campeones de la Premier League.

Con apenas 22 años, Bobb abandona el Etihad Stadium tras haber disputado 47 partidos oficiales con el primer equipo citizen, en los que registró tres goles y cuatro asistencias, dejando destellos de su talento, aunque sin lograr consolidarse como titular indiscutible.

Una apuesta fuerte para cubrir una baja sensible

El Fulham ve en Bobb al sustituto ideal de Adama Traoré, quien recientemente firmó con el West Ham por una cantidad muy inferior. El noruego encaja en el perfil que buscaba el cuerpo técnico: un jugador polivalente, con capacidad para desempeñarse como extremo por ambas bandas, mediapunta o incluso como delantero.

Desde la directiva consideran que su versatilidad, sumada a su juventud, puede convertirlo en una pieza clave a mediano y largo plazo. No es casualidad que el contrato firmado lo vincule al club hasta el año 2031, reflejo de la confianza depositada en su desarrollo.

Negocio redondo para el Manchester City

Para el Manchester City, la salida de Bobb supone una nueva inyección económica procedente de su prolífica cantera. Aunque el club mancuniano no incluyó una cláusula de recompra, sí se aseguró un 20% de una futura venta, una práctica habitual en sus recientes operaciones.

Pep Guardiola siempre destacó la ética de trabajo y la calidad técnica del jugador, recordando especialmente su recordado gol ante el Newcastle, decisivo en el tramo final de una Premier histórica para los skyblues. Sin embargo, ante la falta de continuidad, el club optó por monetizar su salida antes que relegarlo al banquillo.

Las lesiones, el gran freno en su progresión

El crecimiento de Bobb en el City se vio seriamente condicionado por los problemas físicos. En agosto de 2024, una fractura de peroné lo mantuvo alejado de los terrenos de juego durante más de 200 días, limitando su participación a apenas 226 minutos la temporada pasada.

Cuando parecía listo para relanzar su carrera, una nueva lesión muscular en el muslo volvió a frenarle durante el presente curso. Esa situación, unida a la llegada de refuerzos como Antoine Semenyo, terminó por cerrar las puertas a una mayor participación en los planes de Guardiola.

El Mundial como motivación y un nuevo comienzo

Con la Selección de Noruega y el próximo Mundial en el horizonte, Bobb entendió que necesitaba minutos y continuidad. El Fulham le ofrece un escenario ideal para recuperar sensaciones y volver a sentirse protagonista en la Premier League.

Su fichaje se convierte en el tercero más caro de la historia del club londinense, solo por detrás de Kevin Mbabu y Emile Smith Rowe, otro joven talento procedente de un club del Big Six que encontró en Craven Cottage el espacio para relanzar su carrera.

La cantera del City, una fuente inagotable de ingresos

La salida de Bobb confirma una tendencia clara: la cantera del Manchester City se ha transformado en una auténtica mina de oro. Nombres como Cole Palmer, Liam Delap o James McAtee ya dejaron importantes beneficios, y el club ha ingresado cerca de 270 millones de euros en los últimos años gracias a ventas de futbolistas formados en casa.

En su despedida, Bobb agradeció públicamente al club, a Guardiola y a la afición, destacando los recuerdos y el aprendizaje adquiridos. Ahora, comienza un nuevo capítulo en Londres, con la ambición de demostrar que su talento merece un lugar estable en la élite del fútbol inglés.