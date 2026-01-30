Jean-Philippe Mateta, cada vez más cerca de vestir de 'rossonero': millonada por el delantero francés

El AC Milan acelera en el mercado de fichajes y se acerca a cerrar la llegada del delantero francés Jean-Philippe Mateta procedente del Crystal Palace

El AC Milan continúa moviéndose con fuerza en el mercado de fichajes y todo apunta a que ha puesto la mira en la Premier League para solucionar sus problemas ofensivos. De acuerdo con diversos reportes europeos, el conjunto rossonero habría alcanzado un acuerdo verbal con el Crystal Palace por el delantero francés Jean-Philippe Mateta, aunque aún restan detalles clave para que la operación se concrete en esta misma ventana.

El atacante de 28 años se ha convertido en una prioridad para Massimiliano Allegri, quien enfrenta un panorama complejo debido a lesiones, bajo rendimiento ofensivo y la exigencia de competir al máximo nivel tanto en la Serie A como en competiciones europeas.

Competencia inglesa y negociación abierta

No solo el Milan sigue de cerca a Mateta. En Inglaterra, el Nottingham Forest también ha mostrado un fuerte interés por el delantero y ya habría presentado al menos una oferta cercana a los 35 millones de libras. Sin embargo, según información de medios italianos como La Gazzetta dello Sport, el club lombardo habría tomado la delantera en las negociaciones.

Forest ya reforzó su ataque con la llegada de Lorenzo Lucca desde el Napoli, pero busca una pieza más antes del cierre del mercado. Aun así, el propio Mateta vería con mejores ojos un traspaso a San Siro, motivado por la posibilidad de disputar la Liga de Campeones y formar parte de un proyecto deportivo más ambicioso.

El obstáculo del Crystal Palace

Pese al principio de acuerdo, el Crystal Palace no ha dado aún el visto bueno definitivo para una salida inmediata. El club londinense estudia sus opciones, especialmente ante la posible salida de otros atacantes y la necesidad de encontrar un reemplazo ofensivo antes de liberar a Mateta.

El nombre de Jorgen Strand Larsen, actualmente en el Wolverhampton, ha sonado como alternativa, aunque las negociaciones no han avanzado como se esperaba. De no cerrarse la operación antes de la fecha límite, el fichaje podría posponerse hasta el mercado de verano, escenario que tampoco se descarta.

Los números que respaldan a Mateta

El rendimiento del delantero francés respalda el interés generado. En la presente temporada ha registrado ocho goles en 23 partidos de Premier League, cifras sólidas que se suman a campañas anteriores destacadas. En la 2023/24 firmó 19 goles en 39 encuentros, mientras que en la 2024/25 aportó 17 tantos en 46 partidos, siendo pieza clave en la histórica FA Cup conquistada por el Palace.

Encaje táctico en el Milan de Allegri

De concretarse su llegada, Mateta se integraría a una delantera donde figuran nombres como Santiago Giménez, Christopher Nkunku y Rafael Leão. Sin embargo, las lesiones del delantero mexicano y la irregularidad mostrada por Nkunku y Leão abrirían la puerta para que el francés se convierta rápidamente en titular.

Allegri contaría así con una amplia baraja de opciones ofensivas, aunque su sistema táctico suele limitar a dos atacantes en el once inicial. Aun así, la competencia interna elevaría el nivel del plantel en un momento crucial de la temporada.

Un Milan en ascenso y con objetivos claros

Tras una campaña anterior para el olvido, el AC Milan vive un presente alentador. Luego de 22 jornadas, el equipo marcha en la segunda posición de la Serie A, solo por detrás del Inter de Milán, y con la mira puesta en recuperar el liderato.

Su próximo compromiso será ante el Bolonia en el Estadio Renato Dall’Ara, un duelo clave en la lucha por el campeonato. En este contexto, la posible incorporación de Mateta aparece como una pieza estratégica para consolidar el resurgir rossonero y reforzar su candidatura al título.