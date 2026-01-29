Así queda la clasificación de la UEFA Europa League, tras el triunfo del Real Betis y el empate del Celta de Vigo en la última jornada de la competición europea

La Europa League cerró su fase liga con una jornada frenética que dejó al Betis en octavos y al Celta obligado a pasar por el playoff

La fase liga de la Europa League llegó a su fin este jueves con una jornada cargada de tensión, goles y cuentas de última hora. Con la Champions League y la Conference League ya resueltas, el segundo torneo continental cerró su primera fase dejando luces y sombras para los equipos españoles, pero con un balance global positivo.

El Betis cumple y se instala entre los mejores

La gran noticia de la noche fue el Real Betis, que logró su objetivo y aseguró una plaza directa en los octavos de final. El conjunto verdiblanco estaba obligado a ganar y no falló en su visita al Feyenoord, imponiéndose por 1-2 en un encuentro intenso y exigente.

El gran protagonista fue Antony, decisivo con un gol de gran factura y una asistencia para Ez Abde, confirmando su peso en los partidos importantes. El equipo de Manuel Pellegrini firmó una primera parte sobresaliente, aprovechando su pegada para encarrilar el choque y resistiendo después en una segunda mitad marcada por el sufrimiento.

Con este triunfo y una combinación favorable de resultados, el Betis finalizó en cuarta posición, evitando así el playoff y confirmando el excelente trabajo de una plantilla castigada por las lesiones, pero sostenida por su calidad y carácter competitivo.

Los resultados de la última jornada de la Europa League

El Celta no alcanza el Top-8 y deberá pasar por el playoff

Distinto fue el desenlace para el Celta de Vigo, que llegaba con opciones matemáticas de colarse entre los ocho primeros, pero no logró el triunfo necesario en Belgrado. El empate 1-1 ante el Estrella Roja dejó al conjunto gallego en la decimosexta plaza, obligándolo a disputar la ronda de playoff previa a los octavos.

Pese al buen rendimiento general, el gol de Fer López, uno de los nombres propios de la noche, no fue suficiente para sellar una victoria que hubiera cambiado el panorama. El Celta tendrá ahora que medirse al PAOK o al Lille, con la ventaja de disputar el partido de vuelta en Balaídos.

Posibles cruces y un camino exigente

El sorteo de este viernes marcará el futuro inmediato de ambos equipos. Mientras el Celta estará pendiente de un cruce sin margen de error, el Betis también observa el horizonte, ya que en octavos podría enfrentarse a rivales como Fenerbahçe, Panathinaikos, Viktoria Plzen o Nottingham Forest, todos ellos con desplazamientos complejos.

Lyon lidera y el Aston Villa confirma su candidatura

En lo más alto de la clasificación terminó el Olympique de Lyon, que cerró la fase con autoridad tras golear al PAOK, liderado por la irrupción del joven Himbert, una de las sensaciones del torneo. Con los mismos puntos, pero en segunda posición, acabó el Aston Villa de Unai Emery, que remontó su partido ante el Salzburgo y reafirmó su condición de favorito.

Completaron el Top-8 equipos de peso como la Roma y el Oporto, que también evitaron el playoff y avanzan directamente a octavos.

Una Europa League abierta y sin margen de error

Con la fase liga finalizada, la Europa League entra ahora en su tramo decisivo. Los playoffs prometen eliminatorias de alto voltaje y dejan claro que no hay favoritos absolutos. Betis y Celta ya conocen su destino inmediato y representan a España en un torneo que, una vez más, demuestra que cada detalle cuenta en Europa.

Así queda la clasificación de la Europa League tras la última jornada