Así queda la clasificación de la Premier League tras la victoria del Manchester United y los tropiezos de City y Aston Villa en la jornada 24 de la liga inglesa

La Premier League vivió este domingo una jornada llena de sorpresas con un principal beneficiado, el Arsenal que jugó este pasado sábado. Este domingo en la jornada 24 de la Premier League un total de cuatro partidos en los que se enfrentaron Aston Villa y Brentford, Manchester United y Fulham, Nottiingham Forest, Crystal Palace, Tottenham y Manchester City.

Aston Villa 0-1 Brentford

El Aston Villa se apartó de la carrera por el título con una inesperada derrota contra el Brentford (0-1), que jugó desde el minuto 42 con uno menos. Los de Unai Emery, que tuvieron ocasiones de sobra por medio del recién fichaje Tammy Abraham en la primera parte, se toparon con la expulsión de Kevin Schade a los 42 minutos por darle una patada sin el balón en juego a Matt Cash. El alemán y el polaco se engancharon al caer ambos al suelo y Schade le soltó una patada intencionada que vio el árbitro y transformó en una tarjeta roja. Pese al golpe de quedarse con unos menos, a los tres minutos de esa jugada, Dango Ouattara hizo el 0-1 en un contraataque en el que su primer disparo lo tapó el cuerpo de Pau Torres. El despeje del español cayó en los pies de Ouattara otra vez y el de Burkina Faso colocó la pelota en la escuadra.

Manchester United 3-2 Fulham

Casemiro, una vez anunciada su salida del Manchester United, está empeñado en irse por todo lo alto y firmó un partidazo, con gol y asistencia, en el tercer triunfo consecutivo de su equipo, que dejó escapar una renta de 2-0 contra el Fulham y encontró la victoria en el minuto 95, en el otrora 'Ferguson time', gracias a un milagro de Benjamin Sesko. El centrocampista brasileño, que no continuará en el club cuando venza su contrato en junio, fue el hombre del partido en la victoria contra el Fulham (3-2) que confirma el buen momento que atraviesan los de Michael Carrick. Desde que llegó el técnico inglés, tres partidos y tres victorias.

Nottingham Forest 1-1 Crystal Palace

El Crystal Palace continúa con su dramática racha y acumula trece partidos consecutivos sin ganar tras empatar a uno contra un Nottingham Forest que jugó toda la segunda parte con uno menos. Los 'Tricky Trees' se adelantaron a los cinco minutos, tras aprovechar Morgan Gibbs-White una pelota suelta dentro del área, pero el partido se les complicó al borde del descanso cuando Neco Williams sacó con la mano un cabezazo de Jefferson Lerma que se colaba en la portería.

Tottenham 2-2 Manchester City

Paso de gigante del Arsenal para ganar la Premier League. Desde casa, Mikel Arteta y los suyos presenciaron cómo el Tottenham Hotspur les hizo un favor. Con un golazo de escorpión de Dominic Solanke, los 'Spurs' remontaron un 0-2 al City que deja a los de Pep Guardiola muy lejos del liderato.