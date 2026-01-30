Joan García manda un mensaje a Luis de la Fuente y marca la hoja de ruta de cara al Mundial: "Ojalá sea así"

El portero del Barcelona, asentado en el equipo de Hansi Flick, ha recalcado que su objetivo pasa por hacer "lo mejor posible" y esperar a la decisión del técnico de 'La Roja', que ha elegido hasta la fecha a Unai Simón, Álex Remiro y David Raya

Joan García está irrumpiendo con fuerza en su primera temporada en el Barcelona. Su impacto en el equipo de Hansi Flick le está poniendo en el foco del mundo del fútbol, donde ya se le considera una de las piezas claves del conjunto azulgrana. Esto ha provocado que sea uno de los nombres que suenen para al selección, donde Luis de la Fuente se ha mantenido firme hasta la fecha en la portería, apostando por Unai Simón, Álex Remiro y David Raya. Por ello, el exmeta del Espanyol ha querido valorar y marcar la hoja de ruta de cara al Mundial de este verano.

Joan García habla de su adaptación en el Barcelona y competencia con Ter Stegen

De esta manera, Joan García ha concedido una entrevista al Diario Sport donde ha repasado la actualidad en el Barcelona, que vienen de terminar la fase de liga de la Champions League entre los ocho primeros de la tabla. En este sentido, el portero ha querido hablar de cómo le recibió el vestuario azulgrana: "Bien, muy bien, ya conocía a algunos, sobre todo tras coincidir en las categorías inferiores de la selección. Es un vestuario joven y eso también ayuda a la adaptación si también eres joven como yo. Me han acogido muy bien, también quienes no conocía o no tenía tanto trato. La verdad es que estoy muy contento". Además, el meta de 24 años reconoció que se lo imaginaba así: "Sí, yo venía con muchísimas ganas, sabiendo un poco que sería un cambio grande en mi carrera, sabía que sería un vestuario joven, con muchas ganas y mucha energía, y eso es lo que me he encontrado. Era un cambio grande, sobre todo en el estilo de juego, pero me estoy sintiendo cómodo y eso es lo más importante".

Por otro lado, Joan García apuntó lo que le transmite Hansi Flick: "Que confía mucho en mí. Evidentemente, cuando me tiene que corregir, lo hace, pero para un jugador, y más para uno que llega nuevo al equipo, es muy importante notar esa confianza del entrenador. Yo lo que intento es devolverle esa confianza en el campo, es lo que tengo que hacer". Además, el exportero del Espanyol analizó lo que supone compartir vestuario con Ter Stegen y Szczęsny: "Por desgracia, en la primera parte de la temporada (Ter Stegen) estaba lesionado y no pudimos compartir tanto tiempo, pero estos últimos meses ya pudimos compartir más. Él lleva muchos años en el Barça al máximo nivel dando un rendimiento espectacular y claro que aprendo de él. Es el capitán y tiene el respeto de toda la plantilla. Estoy muy orgulloso de haber compartido vestuario con él"

Joan García, sobre una posible convocatoria de Luis de la Fuente con España

Joan García explicó qué espera de su carrera en el Barcelona, donde tiene contrato hasta junio de 2031: "Me imagino estando muchos años aquí, ganando muchísimos títulos y teniendo muchos éxitos. De momento llevo el primero, (la Supercopa de España) y seguimos vivos en todas las competiciones que podemos ganar este año. Evidentemente sí, te imaginas ganando muchas cosas, pero lo importante es lo que pasa en el siguiente partido y hay que trabajar en ello. Y si lo haces bien, confías y sueñas a lo grande te llega todo".

Por último, Joan García valoró sus expectativas de cara a ir convocado por Luis de la Fuente con la selección española: "Mi objetivo es hacer el mejor año posible y después, si tengo la suerte de poder ir, disfrutar de un Mundial, vivirlo desde dentro y luchar por ganarlo, pues mucho mejor. Ojalá sea así. Cuando salga la convocatoria, si hay suerte y estamos ahí, lo disfrutaremos". Tras ello, el portero del Barcelona negó haber hablado con el técnico de 'La Roja'.