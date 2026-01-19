El Barcelona no se conforma con Joan García y podría fichar en breve al portero de la Real Sociedad

Tras la exhibición ante los azulgranas en Anoeta, la operación entre donostiarras y catalanes para el traspaso de Álex Remiro podría hacerse efectiva este próximo verano

A Unai Simón le ganó la partida en la Supercopa de España, pero este pasado domingo LaLiga, Álex Remiro no sólo salió vencedor ante el FC Barcelona sino que, además, se exhibió mejor que nunca para dejar claro por qué es uno de los tres porteros que llama Luis de la Fuente cada vez que tiene que configurar una lista de convocados para la selección española.

Y lo hizo precisamente cuando todos hablaban de que el cancerbero barcelonista Joan García era merecedor de un hueco en la 'Roja' y que él meta realista podría ser el gran sacrificado.

Para colmo, tras su gran papel frente a los culés en la victoria donostiarra por 2-1, con paradas determinantes como la que le hizo a Robert Lewandowski, han vuelto a señalar al propio Remiro como uno de los nombres subrayados en rojo en la cartera de la dirección deportiva azulgrana.

Concretamente, la información la desvela el diario Mundo Deportivo, donde subrayan que la operación con la Real Sociedad podría cerrarse este mismo verano. Según dicho medio, desde los despachos de la Ciutat Esportiva Joan Gamper siguen de cerca al portero navarro desde hace tiempo. Tanto es así que Deco, director deportivo azulgrana, se interesó en más de una ocasión por la situación del guardameta internacional antes de firmar a Joan Garcia hace un año.

Claudio Bravo y Ter Stegen ya convivieron en el Barcelona

Pese a que ahora mismo el FC Barcelona ya cuenta con hasta tres porteros de renombre, el club catalán no descarta fichar al cancerbero realista, siempre y cuando consiga darle salida a uno de los que ya tiene, donde Ter Stegen es el que tiene más papeletas.

Y aunque parezca raro querer tener a dos porteros de primer nivel, en el Barça, el propio Ter Stegen, en sus inicios, ya vivió una experiencia similar, cuando coincidió con el chileno Claudio Bravo, que también aterrizó en el Camp Nou procedente de la Real Sociedad.

Ahora, la historia es similar. La temporada pasada, la cláusula de Álex Remiro era de 50 millones de euros, motivo por el cual el Barcelona tuvo que renunciar a él. Sin embargo, el próximo verano le quedará un año de contrato y su precio de salida podría estar incluso por debajo de los 10 millones de euros.

Ter Stegen y el Girona, todavía sin concretar nada

Relacionado con este posible fichaje, el Barcelona anda pendiente primero de terminar de cerrar la cesión de Ter Stegen al Girona. El objetivo no es otro que el meta alemán se pueda revalorizar y disputar el Mundial de Alemania, para, a la postre, poder sacar tajada por él en el mercado del próximo verano.

Hansi Flick ya ha dejado claro que este año no jugará salvo lesión de Joan García y Szczesny, por lo que a ambas partes no les queda otro remedio que buscar una cesión hasta terminar el presente curso. Cabe recordar que el cancerbero germano tiene contrato hasta 2028 y de completar un buen Mundial podría ponerse en primera línea del escaparate.