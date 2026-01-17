Míchel saca pecho tras ganar al Espanyol, habla de refuerzos y también de Gazzaniga y Ter Stegen

El técnico del Girona ha salido muy satisfecho con el rendimiento de su equipo, una vez más, en el RCDE Stadium y ha repartido elogios para todos

El entrenador del Girona, Míchel, ha afirmado tras ganar al Espanyol en el RCDE Stadium (0-2) que su equipo ha hecho "un partidazo" y ha apuntado que los futbolistas "han dado un paso adelante" y son los "protagonistas" de la buena dinámica.

En primer lugar, ha elogiado el partido realizado por su equipo: “Pienso que hemos hecho un partidazo, sobre todo en el primer tiempo, controlando el juego. Ellos presionan muy bien arriba y les hemos hecho mirar para atrás. Es algo muy importante, porque no es fácil con la presión que hacen. Hemos salido muchas veces con el balón y ha sido espectacular. Nos ha faltado finalizar jugadas, pero el Espanyol en defensa es muy top. En la segunda mitad han estado mejor ellos. Hemos hecho muchos méritos para ganar”.

Sobre los penaltis señalados, el técnico del conjunto rojiblanco ha sido sincero: “No he visto los penaltis. Son decisiones del árbitro. El primero es un duelo en el que Hugo tiene la posición ganada. En el segundo, Asprilla me dice que le tocan”.

También ha hecho referencia a la racha tan positiva que les ha hecho salir del pozo. Cuatro triunfos en cinco partidos: “El equipo está trabajando muy bien y están entrenando muy bien. Han hecho un paso adelante. No he mirado la tabla, pero creo que estamos novenos. Europa es el Espanyol, que ha hecho una primera vuelta espectacular. No se nos puede olvidar que hemos sufrido mucho en la primea vuelta y hay que llegar a los 42 puntos, nada más. El objetivo son los 42 puntos”.

Por otro lado, no ha podido eludir la pregunta sobre la llegada de nuevos fichajes, como Beltrán o Ter Stegen: "La dirección deportiva sabe que necesitamos jugadores. Hoy teníamos tres chicos del filial. Tenemos lesionados de gravedad y necesitamos jugadores, en el centro del campo, por ejemplo. Esperamos la incorporación e Echeverri, que queremos que esté con nosotros ya. Si sale Livakovic necesitamos también un portero. Es un error mirar la tabla para afrontar los fichajes. Hoy ha jugado Arnau de central y no teníamos recambio ahí. Necesitamos refuerzos”.

Y en este sentido, se ha pronunciado sobre la actuación de Gazzaniga, quien fue protagonista en la recta final del encuentro tras ser impactado por una botella de agua de plástico lanzada desde la grada blanquuazul. Y aunque Ter Stegen pueda convertirse en las próximas horas en jugador del Girona, Míchel no ha dudado en lanzarle un mensaje muy claro a su cancerbero: “Es muy importante para nosotros, en los momento buenos y malos. Su compromiso con el equipo es top. Está haciendo un trabajo increíble. Todos hemos tenido momentos malos y superarlos como él, es un gran noticia para nosotros”.