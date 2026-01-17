La rajada de Manolo González, técnico del Espanyol, tras perder el derbi frente al Girona

El entrenador blanquiazul cree que su equipo fue castigado con demasiada dureza por parte del trío arbitral y considera injusta la derrota frente a los de Míchel

Dos penaltis, ambos en la recta final de cada mitad, sentenciaron al Espanyol en su campo frente al Girona. Y Manolo González, técnico de los blanquiazules, cree que el resultado no fue justo con lo que se vio en el terreno de juego.

El preparador espanyolista compareció ante los micrófonos muy cabreados y no pudo ocultar lo que sentía cuando le preguntaron por las dos acciones más determinantes del partido: "¿Si me rio? Es que te tienes que reír. Los ha visto toda España. El portero con una amarilla provoca al público y no le sacan la segunda. Suele pasar en España. Lo único legal ha sido repetir el primer penalti. Ves la acción del penalti... hay una acción a Roberto que para mí es mucho más clara. No lo puedo comprender. No revisan el segundo penalti... Hemos tenido días mejores pero el partido no es de 0-2 ni mucho menos".

Haciendo balance de lo que ha visto él en el césped del RCDE Stadium, Manolo considera que su equipo mereció algo de premio por una razón muy sencilla: "Hemos llegado mucho más que ellos. Cuando no eres capaz de acertar, es complicado. Ellos en la primera parte han tenido una ocasión y el penalti. El partido se pone cuesta arriba y cuesta afrontarlo".

Y sobre todo, lo que considera más injusto todavía es perder por semejante resultado: "No es un partido para perder 0-2 sino que es muy igualado, casi sin ocasiones en la primera parte, solo la de Lemar que es una falta previa clara de Vanat a Pere Milla y ese penalti, no ha pasado mucho más, en la segunda hemos estado mejor, con ocasiones para empatar sin ser el mejor Espanyol".

En caliente es difícil analizar lo que ha pasado en un partido con cierta objetividad. Y más si se trata de un derbi y si el final del mismo acaba con un lanzamiento de botellas sobre el guardameta del rival. Y aunque Manolo González ha tratado de hacerlo, no lo ha conseguido. Porque su equipo cambió en la segunda mitad con sus cambios, sí, pero en la primera estuvo siempre a merced de su rival y ello pasó factura durante todo el encuentro. Apretaron en la recta final del partido y acumularon ocasiones en su casillero, pero con más corazón que cabeza. Y por ocasiones no se gana un partido.

Manolo González celebra con los suyos el premio de entrenador del mes

Aunque enero se le está haciendo muy complicado, pues no conoce la victoria todavía en los tres partidos que ha disputado, Manolo González consiguió ser el mejor entrenador del mes de diciembre. Así, al menos, se lo ha reconocido los organizadores de La Liga EA Sports, quienes le han entregado en la previa del derbi catalán frente al Girona el galardón que le acredita como tal. Y el técnico blanquiazul no dudó ni lo más mínimo en compartir dicho momento con todo su cuerpo técnico. Un gesto elegante y merecido para los suyos.