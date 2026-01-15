Manolo González, técnico del Espanyol, levanta la bandera de derbi ante el Girona

El técnico blanquiazul ha recordado la dura derrota encajada el curso pasado en Montilivi, al tiempo que ha ensalzado la labor de Míchel en el banquillo gerundense

El entrenador del Espanyol, Manolo González, ha afirmado este jueves que el Girona, su próximo rival en el RCDE Stadium, tiene "estabilidad, una idea y está creciendo" y ha augurado que será un "partido complicadísimo".

González, en rueda de prensa en el estadio blanquiazul, ha destacado la labor del técnico visitante, Míchel, y de los dirigentes del Girona: "Es un trabajo del club y del entrenador. De pico y pala, ir mejorando semana a semana".

El responsable del banquillo perico ha explicado que en España "siempre se corta por el mismo sitio", en referencia a los entrenadores: "Después se dice que la preparación física no es buena y cosas de este tipo. En pocos sitios se analizan las cosas desde el punto de vista futbolístico y no desde el punto de vista del entorno".

Por otra parte, el entrenador del Espanyol ha reconocido que existe "rivalidad entre los dos clubes" y ha concretado que el duelo tiene "un tono especial", pese a insistir en que nadie ha mirado estadísticas y que su objetivo es sumar los tres puntos. El cuadro periquito nunca ha ganado al Girona en su estadio.

Respecto al 4-1 en Montilivi de la temporada pasada, el técnico ha recordado que el encuentro fue "duro" para los que lo vivieron. De todas formas, ha afirmado que esa derrota puede servir de "motivación", pero no de "obsesión". González ha recalcado la necesidad de centrarse en "ganar" y en "saber jugar" el duelo.

Preguntado por los necesidades del Espanyol en el mercado de invierno, González ha apuntado a "un extremo o delantero para tener más gente arriba". El técnico ha justificado este planteamiento por las posibles lesiones: "Si tuviera la garantía de que no habrá bajas, con los jugadores que tenemos, tiramos, pero esto nadie lo sabe".

El entrenador ha asegurado que a día de hoy, según su conocimiento, "no hay ningún jugador cerca" y ha repetido la importancia de realizar incorporaciones que sumen. "Creo que es el momento de aportar algo siempre que se pueda mejorar. Fichar por fichar es un error", ha analizado.

Respecto al delantero Javi Puado, que ha sufrido recientemente una rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha que ha dicho adiós a lo que resta de temporada, González le ha mandado mucha fuerza: "Es una pena porque es un año bonito. Él sabe lo que es y va a volver fuerte. Queremos dedicarle la victoria, es lo que más nos gustaría".