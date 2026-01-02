Manolo González explota por el árbitro del derbi: "Creo que es un error, son ganas de generar una polémica donde no haría falta"

El entrenador del Espanyol estalló en la rueda de prensa previa al partido contra el Barcelona por la elección de García Verdura, el colegiado catalán designado para el encuentro, además analizó el choque en sí y destacó la baja de Charles Pickel

El Espanyol recibe al Barcelona en el día de mañana, en un encuentro que dará comienzo a las 21:00 en el RCDE Stadium. Los de Manolo González llegan en un gran estado de forma tras ganar sus últimos cinco partidos de LaLiga EA Sports, por lo que intentarán lograr el sexto triunfo ante el conjunto de Hansi Flick, que ha abierto la puerta a posibles fichajes de cara al mercado. Por su parte, el técnico ha comparecido también en rueda de prensa y ha estallado con la elección del colegiado del choque, García Verdura, árbitro catalán.

Manolo González, con "ganas" del partido contra el Barcelona

De esta manera, Manolo González analizó el choque contra el Barcelona de mañana, donde todo apunta a que volverá Pedri tras su regreso a los entrenamientos: "Tengo ganas de que llegue el partido. Me gusta el fútbol. Lo de mañana será un derbi muy bonito. Nosotros queremos ganar al Barça, ellos igual. Esta rivalidad deportiva es bonita y lo más gracioso es que tengo muchos amigos del Barça y nos hacemos coñas. Es lo más bonito y no debe pasar de ahí. Nosotros queremos ganarles tanto como ellos a nosotros".

Manolo González, que fue noticia por su polémica con Lamine Yamal el año pasado, siguió apuntando lo que espera del encuentro contra el Barcelona, con la vuelta de Joan García al RCDE Stadium: "Estamos centrados en el fútbol que es lo que marcará el partido. Será un partido complicado y estamos muy motivados para seguir haciéndolo bien y a darlo todo como hacemos cada semana. Es un partido especial a nivel de rivalidad. Sería un plus de autoestima y moral ganar mañana. Queremos seguir creciendo y alargar las victorias en el tiempo siempre es bueno".

Manolo González, sobre García Verdura, árbitro catalán del Espanyol - Barcelona

Por otro lado, Manolo González opinó de la elección designada para arbitrar el Espanyol - Barcelona, el catalán García Verdura: "Tendría que estar al margen, pero creo que es un error. A partir de aquí son cosas que no tienen demasiado sentido. Son ganas de generar una polémica donde no haría falta. Igual que yo tomo decisiones en la alineación y me puedo equivocar, en el Comité también las toma. No podemos ir con el pecho para fuera y después que nos vuelva en contra. Creo que es un error que el árbitro sea catalán, se podría haber evitado. Espero que la presión que tenga este chaval que tendrá para pitar mañana no le venga en contra".

El entrenador del Espanyol apuntó las novedades en al convocatoria del Espanyol: "En principio si no hay novedad la única baja será Pickel, que está con la selección. Puado y Terrats, si el entreno discurre con normalidad, están en disposición de ir convocados. Por último, Manolo González valoró sobre el ambiente que se puede vivir mañana en el RCDE Stadium, al que se ha prohibido el acceso con simbología del Barcelona: "Lo del campo tampoco lo entiendo demasiado porque parece que venga la gente y les peguemos cada semana. La gente es consciente de lo que nos jugamos y el comportamiento es excelente. En este aspecto no le doy demasiadas vueltas. En el campo me preocupa mostrar un nivel muy alto. El Barça juega un ritmo muy alto, con muchos registros. Es muy completo. Tienes que hacer muchas cosas y has de defender bien, pero atacar también bien porque sino no les puedes hacer daño. Estamos preparados para rendir al máximo nivel".