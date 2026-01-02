Flick abre la puerta del mercado de fichajes: "Confío en que podremos hacer algo, pero tiene que tener sentido"

El entrenador del Barcelona ha confirmado el regreso de Dani Olmo y la disponibilidad de Lamine Yamal y ha destacado cómo se encuentra Joan García y el hecho de poder firmar una incorporación en enero

El Barcelona visita mañana al Espanyol de Manolo González en el RCDE Stadium. Por ello, Hansi Flick compareció en rueda de prensa, para analizar lo que espera del derbi catalán, que dará comienzo a las 21:00 horas. En este sentido, el técnico alemán ha valorado diferentes temas como el mercado de fichajes de enero y la idea de firmar una incorporación, pero también ha hablado sobre la vuelta de Joan García al estadio perico tras su llegada al conjunto azulgrana, de la que ha hablado Javi Puado, jugador del equipo perico.

Hansi Flick valora el regreso de Joan García al RCDE Stadium

En primer lugar, Hansi Flick comenzó alabando la temporada que está firmando el Espanyol de Manolo González, que mira al mercado de fichajes con puestos decididos: Primero de todo, feliz año. Será un partido interesante, quiero felicitar a Manolo porque es increíble lo que está haciendo. Llevan cinco victorias consecutivas, es fantástico. Están presionando muy bien, también en las transiciones. Tendremos que cuidarlo y jugar a nuestro mejor nivel, es lo más importante de cara al partido. La última temporada tampoco fue fácil. Este año están con confianza, presionan bien y tenemos que ver qué sucede. Tenemos que estar calmados y jugar nuestro mejor fútbol".

Además, Hansi Flick habló de uno de los temas de la semana como es la vuelta de Joan García al RCDE Stadium, como también ha hecho recientemente Sergio Sánchez, exjugador del Espanyol: No veo diferencias respecto a las últimas semanas. Será un partido importante. Ha estado con Dela, con quien tiene una buena relación. Tiene confianza y cree en sus fortalezas y calidad, es lo que quiere demostrar mañana. Tal y como lo veo, siempre está concentrado. Ha jugado medio año fantástico, ha evidenciado por qué su decisión fue la correcta.

Hansi Flick confirma el regreso de Dani Olmo y la disponibilidad de Lamine Yamal

Por otra parte, Hansi Flick confirmó el regreso de Dani Olmo y la presencia de Lamine Yamal en la convocatoria: "Sí, están preparados. Dani ha jugado el partidito hoy, no tiene miedo en situaciones de uno contra uno. Ha dado un paso importante. Lamine también está de vuelta". En este sentido, el técnico alemán del Barcelona valoró el estado de la plantilla y la posibilidad de acudir al mercado de fichajes: Difícil pregunta. No estamos preparados todavía. Cuando ves la última línea, con centrales y laterales, necesitamos un jugador más. Pero tenemos que hablarlo y no es difícil incorporar a un jugador de nivel en el mercado de invierno. Confío en que podremos hacer algo, pero tiene que tener sentido".

Por último, Hansi Flick comentó cómo se encuentra Ronald Araujo de cara a su disponibilidad y vuelta a una lista: "Depende de él, no está al 100% físicamente, pero está bien. Tiene que decidir cómo de rápido quiere ir. Para mí está claro. Lo que veo y siento es que el apoyo del equipo es fantástico. Se ha tomado el tiempo que ha necesitado. Va por el buen camino. Es un jugador importante para nosotros". El entrenador del Barcelona terminó dejando una reflexión sobre su etapa hasta la fecha en el banquillo azulgrana: "He aprendido mucho este año y medio. Me encanta la mentalidad de Barcelona. Me encanta vivir aquí, tengo un staff fantástico. Los jugadores son fenomenales. Todos los empleados nos ayudan mucho, el grupo de comunicación, los directivos, Deco y Bojan... queremos dar lo mejor a nuestros aficionados. Es un engranaje que funciona perfectamente. Lo siento cada día.