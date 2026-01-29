Eder Sarabia mantiene la duda con el regreso de Rafa Mir: "Si fuera por él, habría estado hace mucho ya"

El técnico del Elche valoró el momento de forma del delantero cedido por el Sevilla y cómo llega su equipo de cara al encuentro ante el Barcelona en el Martínez Valero, además de las opciones de cara a la recta final del mercado de fichajes

El Elche recibirá el próximo sábado al Barcelona al Martínez Valero, correspondiente a la jornada 22 de LaLiga EA Sports. El conjunto de Eder Sarabia viene de perder contra el Levante, además de empatar contra el Sevilla y Valencia en los anteriores encuentros de campeonato doméstico. De esta manera, el técnico vasco valoró cómo llega su equipo a una prueba de fuego como es el partido ante los de Hansi Flick, que vienen de 'pinchar' frente a la Real Sociedad. Por otro lado, el entrenador del equipo alicantino analizó el estado físico de Rafa Mir.

Eder Sarabia valora el fichaje de Lucas Cepeda

Por un lado, Eder Sarabia habló sobre la nueva incorporación del Elche: Lucas Cepeda: "Lo he visto mejor de lo que nos podíamos esperar. Venía a un ritmo diferente, porque estaban en pretemporada. Nos ha dicho que allí en las últimas semanas estaban haciendo sesiones triples y 80 kilómetros de carrera. Ahora está trabajando mucho, incluso quiere venir por las tardes. Muy bien en lo físico y muy bien en adaptación. Nos va a aportar frescura, acierto... Creo que ha llegado muy bien". Además, el técnico vasco fue preguntado por la baja de Aleix Febas contra el Barcelona, por acumulación de tarjetas amarillas: "Pues fue por una falta que posiblemente se podría haber evitado y de ahí además vino el gol. Pero tenemos otros que para mí también son muy buenos. No soy de lamentarme, soy de buscar soluciones, obviamente estamos mermados, porque hemos perdido a los dos jugadores que más juegan".

Además, Eder Sarabia dejó la puerta abierta a posibles fichajes: "Puede ser, puede ser. Como ya os dije, cuando nos sentamos en diciembre planificamos más allá de este mercado, también a medio plazo. Ahí van saliendo diferente opciones y ves si es una urgencia para cinco meses o puede ser más a largo plazo. Estamos abiertos a todo. Tenemos seis centrales y jugamos con tres. Así que si están todos bien, nos sobran tres. No es una prioridad, pero podría ser una posibilidad".

Eder Sarabia señala las claves del encuentro contra el Barcelona

Por otra parte, Eder Sarabia desgranó las amenazas de este Barcelona de Hansi Flick: "Es de los mejores equipos del mundo, así que vamos a intentar que durante fases del partido no jueguen tanto en campo contrario. Lo tengo bastante claro y lo estamos transmitiendo. Hay que estar frescos, ser valientes, saber que vamos a ir a presionar una y nos van a superar, lo que nos tocará replegar... Pero también sabemos que es un equipo que se le puede hacer daño en transiciones, y tenemos capacidad de superar su presión tras pérdida y llevar el partido más a su campo. Es un partido precioso para los aficionados al fútbol, precioso para los aficionados del Elche y precioso para nosotros, para imaginárnoslo y transmitirlo a los jugadores. Una de las claves es ser valientes y alejarles el mayor tiempo posible de nuestra portería".

Por último, Eder Sarabia habló del estado físico de Rafa Mir, que sufrió una lesión muscular en el bíceps femoral el pasado 7 de enero: "Si fuera por él, habría estado hace mucho ya. De hecho creo que se lesionó en un partido que no debería haber jugado porque arrastraba alguna molestia. Pero tenemos que valorar, porque quedan 17 jornadas y hay que pensar en el medio plazo".