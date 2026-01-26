El mal fario que sufre el Elche y su último fichaje

El conjunto franjiverde sumó su quinta semana sin ganar y ya es el único equipo de LaLiga EA Sports que no conoce la victoria fuera de casa. Y, además, tiene un grave problema con los minutos finales de los partidos y el debate comienza a ser popular. Al menos, Sarabia ya cuenta con su primer refuerzo invernal

El Elche ha vuelto a tropezar una jornada más con la misma piedra y ya van siete partidos en los que ha encajado gol en la recta final del mismo. Y en este sentido la culpa se reparte. Hay quienes le echan la culpa a la preparación física, otros a los cambios que realiza Eder Sarabia y otros directamente a los jugadores y el exceso de relajación en dichos periodos.

El origen de este mal fario que parecen haberle echado este curso a los ilicitanos se remonta al partido de la primera vuelta en el Sánchez-Pizjuán, cuando el Elche dejó escapar dos puntos con un gol de Peque a cinco minutos de la conclusión (2-2). Por contra, solo ha podido rescatar un punto en esa fase tan determinante de los encuentros, ante Osasuna en Pamplona, con un gol de Pedrosa en el minuto 92 (1-1).

Tras aquel partido en la capital hispalense, la historia se repitió en la jornada 12, cuando la Real Sociedad empató igualmente con una pena máxima, anotada por Oyarzabal en el minuto 89, la ventaja que había logrado el conjunto ilicitano (1-1).

Apenas una semana después, el Elche volvió a dejarse dos puntos en el camino ante el Real Madrid con un tanto de Jude Bellingham a tres minutos del final, en una acción polémica en la que el equipo ilicitano reclamó una falta previa de Vinícius sobre Iñaki Peña.

También en Mallorca se le escapó al Elche la opción de puntuar en el tramo final del encuentro, al encajar dos goles en los últimos ocho minutos (3-1).

Esta misma situación se produjo en Mestalla, cuando el Valencia, desde el punto de penalti, igualó por medio de Pepelu a tres minutos del final el tanto del Elche (1-1). Y, para colmo, otra vez ante el Sevilla, el equipo de Sarabia desperdició una renta de 2-0 a falta de quince minutos para el final en el Martínez Valero.

Y, por último, frente al Levante, que incluso fue el Elche el que igualó el partido en el 92', la historia le daría una nueva bofetada al cuadro franjiverde encajando el 3-2 en el 96. Ver para creer o, mejor, para analizar.

El nuevo fichaje del Elche ya está aquí

El Elche ha anunciado este lunes la incorporación a su plantilla del extremo zurdo chileno Lucas Cepeda, que procede de Colo Colo, hasta junio de 2030.

El jugador, de 23 años, ya se encuentra en Elche, donde esta misma tarde ha firmado su contrato en las oficinas de la entidad ilicitana, propiedad del empresario argentino Christian Bragarnik.

Cepeda debutó como profesional en el Santiago Wanderers, club del que pasó a Colo Colo, con el que fue nombrado mejor jugador joven del torneo chileno. El extremo, internacional con Chile, es definido por su nuevo equipo como un jugador con "personalidad y carácter competitivo". "Su incorporación refuerza la parcela ofensiva y responde a la apuesta del Elche por un proyecto joven, ambicioso y con recorrido", añade el club.

Lucas Cepeda se convierte en la primera incorporación del Elche en el mercado de invierno y puede tener la posibilidad de debutar con su nuevo equipo el próximo sábado ante el Barcelona.