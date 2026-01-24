Eder Sarabia sobre el calendario que se le aproxima al Elche: "¿﻿Más que Valencia, Sevilla, Betis, Villarreal…?"

El técnico del Elche se mostró muy crítico con su equipo y valoró los partidos que se le aproximan al Elche en las siguientes jornadas

El entrenador del Elche, Eder Sarabia, reconoció que a su equipo le faltó “valentía” después de haberse adelantado en el minuto once con el gol de Álvaro Rodríguez en el partido disputado este viernes en el Ciutat de València ante el Levante que terminó perdiendo con un gol del central 'granota' Alan Matturro en el último minuto (3-2). “Hemos desaprovechado la primera parte y nos hemos conformado con el 0-1 y con que no nos generaran muchas ocasiones. No hemos sido capaces de hacer muchas cosas con balón y nos ha faltado valentía”, destacó Sarabia en rueda de prensa que destacó el calendario que se le viene encima al Elche.

Goles encajados sobre la bocina

"No debemos conceder faltas absurdas o córners, sabiendo que tienen potencial. El rival está construyendo a base de ser sólidos y darle importancia al balón parado"

Análisis de la derrota ante el Levante

"Un partido de fútbol tiene muchas cosas. Cada vez hay más análisis e intervenciones de los entrenadores. Y los partidos tienen muchas fases. Hemos desaprovechado la primera parte. Nos conformamos con el 0-1 y que no nos generaran. Nos faltó valentía. Cuando desaprovechas momentos de dudas y falta de energía del rival, si dan claridad, puede cambiar el partido. En el primer gol encajado, defendimos muy mal el área. Y se van metiendo. Nosotros no nos ofrecíamos y perdimos balones que hacían perder confianza. En el 2-1, hicimos una falta absurda. Cambiamos a pasar a tener más presencia en el área. Cuando recuperamos lo que somos, volvimos a tener opciones. Boayar marcó un golazo, un ejemplo de lo que debemos hacer. Y luego, teniendo los jugadores que teníamos, nos podían rematar de córner. Había superioridad física del rival. Tengo muy claro que venimos de cuatro semanas bastante duras. Necesitamos semanas limpias y recuperar conceptos. Y sobre todo, recuperar la esencia que nos trajo hasta aquí. Si permitimos que los rivales lleven los partidos a lo que les interesa, no nos da".

El calendario del Elche en las próximas semanas

"¿Más que Valencia, Sevilla, Betis, Villarreal…? Demostramos que podemos ganar a cualquiera. La esencia no se pierde por los resultados, sino por dejar de hacer las cosas que llevan al resultado. Aun así, le sacamos siete puntos más golaveraje al Levante, que subió con nosotros. La temporada no son cuatro partidos ni sólo los partidos fuera de casa. Merecemos que se crea en nosotros y perder partidos. Somos recién ascendidos y nos han faltado muchos jugadores en estos partidos. Debemos ser humildes, currar y, sobre todo, recuperar la esencia".