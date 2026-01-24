España remonta en la lucha por la plaza extra de Champions: opciones para Espanyol, Betis, Celta, Osasuna, Real Sociedad, Athletic, Elche...

LaLiga ya es cuarta en la carrera por hacerse con una de los dos billetes extra que otorga la UEFA y se acerca a Italia y Alemania, sus máximos rivales, por lo que habrá pelea hasta el final de la temporada

La Liga española no tiene fácil volver a repetir la presencia de cinco equipos españoles en la próxima edición de la Champions League pero lo cierto es que tras la disputa de esta última jornada europea las opciones de España han aumentado y no hay que darlo por descartado ni mucho menos.

De hecho, ahora mismo España ocupa la cuarta posición en la carrera por esas dos plazas que otorga la UEFA, subiendo así dos puestos ya que a finales de noviembre LaLiga estaba en la sexta posición, por detrás de Inglaterra, Alemania, Italia, Portugal y Polonia.

Ahora, después de esta última jornada donde España ha logrado tres victorias en la Champions (Real Madrid, Barça y Athletic), una más en la Europa League (Celta), el empate del Atlético de Madrid y las derrotas de Villarreal y Betis, España suma un total de 13.312 puntos, adelantando a Italia, ahora quinta con 13.701 puntos, y a Portugal, sexta con 13.050.

Además, nuestro país se acerca a Polonia, tercera clasificada con 13.625 puntos y a Alemania, segunda con 14.035. Inglaterra es prácticamente inalcanzable con 16.847 puntos y tiene la primera plaza asegurada por tercera temporada consecutiva (99,9 por ciento).

Sin embargo, también que tenemos que mirar los porcentajes, ya que además de los puntos cosechados hasta la fecha también hay que tener en cuenta el número de clubes que cada país tiene en competición europea y las posibilidades de que estos vayan llegando a las rondas finales.

Vaticinio de un triple empate entre España, Alemania e Italia

Por todo ello, a la sorprendente Polonia, pese a ser tercera, Opta apenas le concede un 0,5 por ciento de opciones de acabar entre las dos primeras, ya que tan sólo tiene a tres equipos compitiendo en Europa, siendo su proyección de puntos final de 16.900. Es aquí, en la proyección final de puntos donde Opta vaticina un prácticamente un triple empate entre Italia, Alemania y España por esa segunda plaza extra, aunque con cierta ventaja todavía para italianos y germanos. Así, España tendría un 27,7% de opciones de acabar segunda con una proyección de 20.800 puntos.

Italia y Alemania comparten un 32,3% de opciones de acabar en segunda posición siendo la diferencia de puntos entre ambos de menos de 100 en favor de Alemania, con 21.000, por delante de los 20.900 de los italianos. Sea como fuere, estos porcentajes y su proyección de puntos sufrirán variaciones cuando se juegue la última jornada de la Fase Liga y sobre todo, cuando vayan cayendo equipos de uno u otro país en las rondas finales, pero lo que está claro es que España se ha vuelto a meter en la lucha por la plaza extra que otorga la UEFA y eso podría implicaría la lucha por competición europea en LaLiga hasta la séptima u octava plaza, dependiendo de los finalistas de Copa del Rey.