El Celta de Vigo ya negocia el fichaje de un relevo para Bryan Zaragoza: el dinero que ganará con su salida a la Roma

Desde Balaídos trabajan a marchas forzadas para tratar de firmar a un extremo que supla al andaluz. El Bayern Múnich cortará su cesión y en su lugar el club celeste recibirá una compensación económica de tres millones de euros, dos más de los que pagó por su préstamo

Desde un primer momento, Claudio Giráldez fijó una máxima para este mercado de enero en el Celta de Vigo: no salir debilitados del mismo, sino reforzados. Un objetivo que parecía cumplirse con el ansiado regreso de Fer López, manteniendo además aún "conversaciones abiertas" para paliar las bajas de Damián Rodríguez y Fran Beltrán en el centro del campo, como ha reconocido el director deportivo, Marco Garcés. Pero lo que no esperaban en Balaídos es la más que posible salida de Bryan Zaragoza.

Ese era uno de los grandes temores que reconocían en Vigo, que a última hora llegase un club importante y se llevase a alguno de sus futbolistas sin dejar margen de maniobra para encontrar un relevo, como sucedió hace justo un año con la marcha de Douvikas al Como. Y es que mañana lunes 2 de febrero finaliza el plazo y la salida del extremo andaluz aún no es oficial, aunque la entidad gallega ya se mueve de forma paralela para tratar de firmar a un sustituto de garantías.

Solo ha una alternativa: si no hay acuerdo, no habrá recambio

Así, El Faro de Vigo informa de que ya hay negociaciones en marcha para incorporar a un jugador de banda que convence tanto a Giráldez como a Garcés. No se indica la identidad del mismo, pero sí se apunta que no hay otra alternativa. Si dichas conversaciones no fructifican, no llegará nadie para suplir a Bryan Zaragoza, tal y como apuntan desde el propio club celeste.

Juan Cruz fue una opción en verano, pero anda de capa caída

Cabe recordar que en verano ya se negoció con el Leganés por Juan Cruz, pero el conjunto pepinero se mantuvo firme y no cedió en sus pretensiones, exigiendo los 10 millones de euros de su cláusula de rescisión. Sorprendería, no obstante, que esa vía vaya a ser retomada ahora, pues el hispano-argentino está firmando una discreta temporada en Segunda división, sin goles y con una sola asistencia en 21 partidos.

Giráldez pide fichar, pero también asegura tener mimbres en la plantilla

Lo que sí tiene claro Giráldez, que dejó a Bryan Zaragoza fuera de la lista para medirse este domingo al Getafe, es que lo recomendable sería fichar, aunque sabe que es difícil y también afirmó a la vez que tiene mimbres suficientes para hacer frente a este golpe. "De momento es jugador nuestro y contamos con él, que es lo que nos gustaría, y a partir de ahí esperar qué va a pasar en las últimas horas del mercado, que no va a ser del todo tranquilo. Si sale alguien con tanta cuota de protagonismo lo ideal sería fichar, pero tenemos planes B o C en el equipo, y también tenemos soluciones en el filial", señalo.

Desde Italia, mientras tanto, insisten en que el extremo malagueño ya ha dado el 'sí' a la Roma, llegando a afirmar que está "entusiasmado" con dar este paso. Pero para ello, el Celta tiene que dar su visto bueno, pues tiene firmada su cesión hasta final de temporada, incluso con una opción de compra de 13 millones que sería obligatoria si se cumplen ciertas condiciones. Así, será una compensación económica la que desbloquee la situación.

Los detalles de la operación de salida de Bryan Zaragoza

En concreto, el club celeste recibirá tres millones de euros, dos más de los que pagó por el préstamo, ahorrándose además la parte proporcional del elevado salario del ex del Granada, que ronda los dos millones de euros netos. También para el Bayern Múnich la operación es ventajosa, pues su cesión a la Roma llevaría aparejada una opción de compra que sí sería obligatoria. Por tanto, se espera que Bryan Zaragoza ponga rumbo en las próximas horas a la capital de Italia, teniendo ya pactado también un contrato por cuatro campañas más a partir de junio.