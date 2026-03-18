Niakhaté, sobre Borja Iglesias: "Es una pena que no esté, además es una gran persona, tuve la ocasión de hablar con él"

El central del Olympique de Lyon ha lamentado la baja del 'Panda' con el que mantuvo un duelo de poder a poder durante el partido de ida, y espera pasar a cuartos en una competición que ilusiona mucho al club francés

El defensa senegalés del Lyon Moussa Niakhaté ha sido el futbolista encargado de acompañar a Paulo Fonseca en la rueda de prensa previa al choque ante el Celta. El zaguero ha reconocido que su equipo atraviesa "un momento importante", pero que "no será decisivo" porque no se conforman con llegar a cuartos y quieren ir más lejos en la Europa League.

"Espero que me pregunten más veces si es el partido más importante de la temporada, eso significará que seguimos avanzando. Esta competición es importante para nosotros, no nos conformamos con llegar a cuartos", dijo en la rueda de prensa previa al duelo contra los gallegos.

El senegalés aseguró que su objetivo en el partido de vuelta será "repetir el 90% de lo que se hizo en la ida" en Vigo, cuando arrancaron un empate en el tramo final gracias a un gol de Endrick. "Hicimos las cosas bien, tuvimos intensidad, ganamos duelo, presionamos alto, tuvimos la posesión y creamos ocasiones. Nos faltó la eficacia de cara al gol. Tuvimos muchas oportunidades y solo marcamos un gol. Tenemos que estar más serenos en el último gesto", expresó el africano.

El defensa de Fonseca también admitó que el equipo aprendió mucho de la eliminación el año pasado en cuartos de final contra el Manchestar United, derrotados en la prórroga de forma dolorosa. Sobre la ausencia de Borja Iglesias, con quien protagonizó un duelo futbolístico en la ida, dijo: "Es una pena que no esté, es un gran jugador y me gusta afrontar a los mejores. Además, es una gran persona, tuve la ocasión de hablar con él. Pero el que pongan también será muy bueno, mi forma de afrontar el duelo no cambia".

Niakhaté se sigue sintiendo campeón de la Copa África

Moussa Niakhaté también se mojó sobre la decisión de la Confederación Africana de Fútbol (CAF) de retirar a su país la victoria en la última Copa África en beneficio de Marruecos: "Para mí no cambia nada respeto a lo que viví hace dos meses".

Fue la única declaración que el jugador hizo sobre este asunto en la rueda de prensa previa. "No quiero hablar más de este asunto por respeto a mi club antes de un partido muy importante para nosotros. Me expresaré cuando corresponda", señaló.

El senegalés se había mostrado muy enfadado en sus redes sociales con esa decisión. "Para la eternidad", publicó en las redes sociales sobre una foto de la celebración del trofeo conquistado por su nación el pasado 18 de enero en terreno marroquí, tras una final plagada de incidentes. Junto a otra imagen similar publicó el mensaje: "Esto es real no es IA" y en uno más, dirigido a la CAF aseguró: "Venid a buscar la medalla, están locos estos".