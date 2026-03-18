Fonseca tiene un plan para ganar al Celta y recupera tres jugadores:﻿ "Nos dan más posibilidades"

El técnico del Olympique de Lyon cree que deben ser "más inteligentes" que en la ida para "parar sus contragolpes"; están de vuelta Fofana, Moreira y Sulc, aunque no para jugar el partido completo

El entrenador del Lyon, Paulo Fonseca, ha comparecido en rueda de prensa ante los medios de comunicación antes de medirse este jueves al Celta de Vigo en la vuelta de los octavos de final de la Europa League y cree haber aprendido de los errores de la ida. "Creo que jugamos bien cuando perdimos el balón, pero concedimos un par de ocasiones, lo cual es normal. Ahí tenemos que ser más agresivos y hacer faltas para parar sus contragolpes. Hay que ser más inteligentes y cerrar de forma inteligente sus opciones de contraataque", explicó el técnico portugués.

Cuestionado por las bajas del Celta, que no podrá contar en el partido de este jueves con Borja Iglesias, expulsado en la ida, ni con Óscar Mingueza, sancionado, así como el lesionado Miguel Román, Fonseca dejó claro que la plantilla gallega tiene la suficiente calidad como para no acusar esas dos ausencias.

"Es un equipo que puede cambiar de jugadores pero no cambia su manera de jugar, la intención del equipo es siempre la misma, no pierden calidad. Para nosotros más importante que quien juegue es que entendamos su forma de jugar", analizó. Y para ello argumentó que será clave saber mantener "el equilibrio" ante un "Celta que concede pocos espacios, pero si te centras solo en atacar sufrirás".

Sobre la racha que acumula el Lyon, donde suma ya seis partidos sin conocer el triunfo, Fonseca dijo: "No es una cuestión física, hemos jugado partidos intensos y la respuesta del equipo ha sido magnífica. Ellos han dado descanso a cinco jugadores y nosotros no hemos podido. En los últimos partidos nos ha faltado acierto de cara al gol contra rivales que defienden muy bien y dejan pocos espacios".

Moreira, Fofana y Sulc, las novedades en la convocatoria del Lyon

En cuanto a las posibles novedades del conjunto francés, Fonseca ha anunciado que volverán a la lista de convocados tres de los lesionados que ya están recuperados como son Afonso Moreira, Malick Fofana y Pavel Sulc, el máximo goleador del equipo hasta ahora, aunque dejó claro que todavía no están para disputar 90 minutos. "Es positivo porque nos dan más posibilidades para el ataque".

Por último, el técnico del Lyon admitió que su plantilla está "lista y motivada" para lograr la clasificación a los cuartos de final de una competición que ilusiona a la afición y al club: "Estamos en un momento importante de la temporada, ahora no podemos ser negativos".