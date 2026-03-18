El Celta se mueve para velar por la seguridad de su afición en las calles de Lyon

El Celta de Vigo se juega el pase a los cuartos de final de la Europa League pero no quiere que en las horas previas se produzcan peleas como la que se vivio en Vigo

El Celta de Vigo ya viaja hacia Lyon, donde este jueves disputará el partido de vuelta de los octavos de final de la Europa League frente al Olympique de Lyon con el objetivo de ganar tras el 1-1 de la ida y meterse en los cuartos de final de la competición.

Pero además de lo deportivo, en el Celta de Vigo preocupa su afición y la seguridad de la misma. Hace tan solo una semana en Vigo se vivieron un peligroso precedente cuando unos 30 radicales del club celeste, encapuchados y armados con palos, se presentaron en un establecimiento de ocio conocido en Vigo para agredir a los aficionados galos que allí se encontraban.

Aquella trifulca acabó con 20 identificados, dos detenidos y tres heridos, y ahora temor a que haya represalias en las calles de Lyon hacia los hinchas del Celta. Por todo ello, el club vigués ha informado en el día de hoy que esta misma tarde representantes del club mantendrán una reunión con la policía de Lyon para valorar qué alternativas pueden ofrecer a aquellos seguidores del equipo gallego que acudan directamente al Groupama Stadium.

La seguridad de los cerca de 3.000 aficionados celestes que viajarán a Francia se ha visto amenazada por los violentos incidentes que se vivieron la noche anterior al encuentro de Balaídos en Vigo, donde un grupo de ultras locales atacó a aficionados del Lyon en una céntrica calle de la ciudad.

Desde entonces, el desplazamiento récord del celtismo en una competición europea, superando los 2.500 aficionados que acudieron a Old Trafford para presenciar la histórica semifinal de la UEFA contra el Manchester United de Jose Mourinho en 2017, se ha visto empañado por el temor de los seguidores gallegos a sufrir represalias.

Mouriño confía en que ambas aficiones sepan comportarse en la previa del Lyon-Celta

Para evitar incidentes, el Celta ha convocado a sus aficionados en un punto de Lyon, donde recogerán la pulsera que permitirá el acceso al estadio. Desde allí, además, serán trasladados al estadio en autobuses lanzadera oficiales. Aquellos que, por su viaje, no puedan acudir al punto de encuentro serán informados de cómo deberán llegar al estadio tras la reunión con la policía gala, que será a las seis de la tarde de este miércoles.

Antes de poner rumbo a Lyon, la presidente celeste Marián Mouriño ha atendido a los medios en el aeropuerto de Vigo y ha mostrado su preocupación sobre este asunto, aunque al mismo tiempo ha confiado en que no se produzca ningún episodio desagradable. "Esperemos que disfrutemos de una buena eliminatoria y que no haya ningún altercado. Vamos a disfrutar del fútbol y ojalá nos comportemos todos", indicó a los periodistas antes de viajar a la ciudad francesa.