Marco Garcés no descarta un fichaje en el final del mercado: "Estamos moviendo algunas cosas"

El director deportivo del Celta de Vigo se ha mostrado muy orgulloso por poder recuperar a Fer López al mismo tiempo que ha dejado abierta la posibilidad a alguna incorporación más

Marco Garcés, director deportivo del Celta de Vigo, ha analizado el Movistar+ lo que ha dado de sí hasta la fecha el mercado de fichajes del equipo vigués y las posibilidades que hay de que se produzcan nuevos movimientos de aquí al final del mismo.

Tras la llegada de Fer López, cedido por el Wolverhampton hast final de temporada y que anoche se estrenó con un golazo ante el Estrella Roja en Belgrado, el mexicano no descarta algún movimiento de última hora. "Es frenético esto de estar viajando a tres días de que cierre la ventana de pases, subiéndote a aviones, aeropuertos y tomando llamadas", reconocía Garcés antes del partido en Belgrado.

Sobre la vuelta del canterano, el director deportivo se mostró muy satisfecho. "Estamos muy contentos con eso, con que esté ya por fin aquí y muy agradecidos con el área administrativa que logró un milagro de tenerlo listo aquí para jugar tres días después de su contratación", ha admitido.

En cuanto a la posibilidad de fichar un centrocampista en estos últimos días del mercado invernal, Marco Garcés no descartó nada: "Nosotros estamos atentos, estamos ahí moviendo algunas cosas. Estamos contentos con la plantilla que tenemos, muy contentos con la plantilla que tenemos".

Aunque eso sí, Marco Garcés dejó claro que sobre todo hay mucha confianza en los jóvenes que vienen aprentando en la cantera: "Sabemos que vienen jugadores de abajo con gran importancia. Queremos generar espacios para gente como Antañón, como Burcio pero también seguimos atentos a lo que el mercado puede arrojar".

Fer López, 'redebut' soñado

Fer López no pudo tener un mejor reestreno con el Celta de Vigo. El canterano, que apenas llevaba tres días en Vigo, ya formó parte la convocatoria y saltó al campo en la segunda parte frente al Estrella Roja. "Estoy muy contento por debutar en Europa, por volver al club y por el gol, una pena que al final solo hayamos podido empatar. Quizá el campo para nuestro juego no estaba muy bien porque el balón botaba mucho y había muchos resbalones en el césped”, señaló tras el encuentro a Movistar+.

El exfutbolista del Wolverhampton, que jugó media hora sustituyendo a Iago Aspas, destacó el buen rendimiento que ofreció del equipo: "Creo que hemos jugado nuestro partido ante un rival muy difícil, que nos creó dificultades con esos marcajes hombre a hombre. Nos vamos con el sabor agridulce por el gol recibido al final, pero lo importante es que estamos dentro".#[media;[proveedor:4;id:MPlusDeportes/status/2017000465876037763]]