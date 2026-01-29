Estrella Roja 1-1 Celta de Vigo: Bruno Duarte amarga el gol y regreso de Fer López

El delantero brasileño puso el empate en el marcador un minuto después del tanto del centrocampista de 21 años, desatando la locura en Belgrado en un partido que acabó con reparto de puntos finalmente

Estrella Roja y Celta de Vigo se citaron en la noche de hoy en el Rajko Mitic Stadium, correspondiente a la jornada 8 de la UEFA Europa League. Los de Dejan Stanković llegaban tras vencer al Malmo y buscaban cerrar esta fase de liga venciendo al cuadro de Claudio Giráldez ante su afición y alcanzar el top-8. De la misma manera, el conjunto gallego, que ya disponía del fichaje de Fer López, inscrito en la competición, visitaba Belgrado tras lograr los tres puntos frente al Lille el pasado jueves, por lo que contaban con el sueño de aspirar y terminar entre los primeros ocho puestos de la clasificación.

El VAR salva al conjunto de Claudio Giráldez hasta en dos ocasiones

De esta manera, el Estrella Roja comenzó el partido ante el Celta de Vigo: Matheus, Seol, Rodrigo, Veljkovic, Tiknizyan, Krunic, Elsnik, Kostov, Stankovic, Katai y Arnautovic. Por su parte, Claudio Giráldez decidió comenzar en Belgrado con el siguiente once inicial: Andrei Radu, Yoel Lago, Javi Rodríguez, Marcos Alonso, Javi Rueda, Moriba, Miguel Román, Carreira, Aspas, Hugo Álvarez y Borja Iglesias. En este sentido, Fer López esperaba su oportunidad en el banquillo, la gran novedad en el conjunto gallego, que ya confirmó su disponibilidad para el duelo de esta noche al estar inscrito. El equipo local mandó durante la primera parte, aunque la posesión de balón terminó con 59% para el Estrella Roja y 41% para el Celta de Vigo.

No obstante, los primeros cuarenta y cinco minutos estuvieron marcados por la figura del VAR, que anuló hasta dos goles de Arnautovic, en el minuto 8 y 18. Una falta y un fuera de juego muy justo del delantero austriaco mantuvieron momentáneamente el 0-0 en Belgrado. Por otra parte, Borja Iglesias tuvo la mejor ocasión del Celta de Vigo en la primera parte, con un disparo a pocos metros de la portería de Matheus, pero dio en el palo. Además, las numerosas interrupciones por continuas faltas de ambos equipos impidieron la fluidez en el juego, pese a que el cuadro de Dejan Stanković estaba siendo mejor y quedando más cerca de derribar la puerta de Radu. Sin embargo, los jugadores se marcharon a vestuarios con igualdad en el marcador del Rajko Mitic Stadium.

Fer López vuelve a hacer lo que mejor sabe con la camiseta del Celta de Vigo

La segunda parte tuvo como gran novedad la entrada de Fer López. El centrocampista de 21 años volvió a vestirse con los colores del conjunto gallego en el minuto 62, cuando entró por un Iago Aspas que tuvo muy poco protagonismo durante el encuentro. Por otra parte, el equipo de Claudio Giráldez dio un paso al frente conforme iba avanzando el partido, pero sin tener claridad para estrenar el marcador y acercarse al área de Matheus con peligro.

Además, Fer López derribó finalmente la puerta de Matheus en el minuto 87 tras un gran golpeo de exterior, que nada pudo hacer el portero del Estrella Roja. Sin embargo, en la siguiente jugada empató el equipo local con el tanto de Bruno Duarte que, de vaselina, puso el empate y definitivo 1-1 en el marcador.

Próximos encuentros de Estrella Roja y Celta de Vigo

Tras ello, el Celta de Vigo pondrá al foco en el encuentro del próximo domingo ante el Getafe en El Coliseum, correspondiente a la jornada 22 de LaLiga EA Sports. Además, el conjunto de Claudio Giráldez recibirá el viernes seis de febrero en Balaídos a Osasuna. Por otro lado, el equipo gallego visitará al Espanyol en el RCDE Stadium, en el duelo fijado el 14 del mismo mes. Por su parte, el Estrella Roja disputará el domingo el duelo de la Super Liga de Serbia frente al Cukaricki y recibirá el día siete de febrero al Novi Pazar.

Ficha técnica:

1 Estrella Roja: Matheus; Seol, Rodrigao, Veljkovic, Tiknizyan (Avdic, min.50); Kostov (Lucic, min.46), Elsnik, Krunic, Stankovic (Milson. Min.79); Arnautovic (Bruno Duarte, min.78) y Katai (Radonjic, min.61)

1 Celta: Radu; Javi Rodríguez, Yoel Lago (Ristic, min.82), Marcos Alonso; Javi Rueda (Mingueza, min.83), Moriba, Miguel Román, Carreira; Aspas (Fer López, min.61), Hugo Álvarez (Bryan Zaragoza, min.69) y Borja Iglesias (Jutglá, min.61).

Goles: 0-1 Fer López, min.87; 1-1 Bruno Duarte, min.88

Árbitro: Andrea Colombo (Italia). Amonestó a Krunic (min.42) y Lucic (min.73) por parte del Estrella Roja, y a Miguel Román (min.34) por parte del Celta.

Incidencias: Encuentro correspondiente a la última jornada de la Fase Liga de la Liga Europa disputado en el estadio Rajko Mitic de Belgrado.