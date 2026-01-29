Claudio Giráldez pone el foco en el playoff: "Es una ida en un escenario que no conocemos, que va a tener incertidumbre"

El técnico del Celta de Vigo compareció en rueda de prensa, ante los medios de comunicación, para analizar el encuentro y empate ante el Estrella Roja en Belgrado, donde tuvo lugar el regreso por todo lo alto de Fer López

El Celta de Vigo terminó empatando en su visita al Estrella Roja en Belgrado, en el encuentro correspondiente a la jornada 8 de la UEFA Europa League. Los de Claudio Giráldez llegaban con bajas importantes como las de Aidoo, Hugo Sotelo y Swedberg. Sin embargo, supieron defender a las embestidas del cuadro local durante todo el partido. De esta manera, el técnico compareció en rueda de prensa para dar a conocer sus impresiones sobre el choque, que tuvo como gran novedad el regreso de Fer López, que hizo un gran gol para derribar la puerta de Matheus.

Claudio Giráldez recalca la "suerte" del VAR

De esta manera, Claudio Giráldez apuntó las claves del empate contra el Estrella Roja: "Hemos tenido suerte que había VAR en el partido. Creo que hemos hecho un partido completo en un escenario muy complejo, ya no solo por el ambiente, por la historia, la temperatura si no por el estado del campo. Creo que ha sido muy difícil mantenerse de pie a los 2 equipos. Ha sido complicado jugar rápido, todo el mundo ha estado muy inestable a pesar de que aparentemente pudo aguantar bien el campo. Creo que hemos ido creciendo a lo largo del partido. Entendiendo mejor cada vez las ventajas, ajustándonos mejor en la presión. Salvo esas 2 acciones aisladas de los goles anulados el equipo ha estado bastante bien en el plano defensivo. Eso supone que con el arreón final, metiendo mucho jugador en última línea de ellos, nos hayan hecho el empate. Contento por la actitud, por la intención. Después del 0-1 por querer ir a por el 2º y tener nuestras opciones de estar en el Top 8. Una pena el resultado final que empaña un poco el partido muy bien trabajado y muy complejo"

Además, Claudio Giráldez analizó el partido y gol de Fer López con el Celta de Vigo: "Ha sido determinante que pudiese estar inscrito al final. No está todavía al 100%, creo que se le notó en alguna continuidad de alguna acción a nivel defensivo pero ha estado brillante desde su entrada con su personalidad que es lo que queremos. Mejorando las jugadas y con el colofón de ese golazo. Ojalá sea el primero de muchos y ojalá sigamos evolucionando como equipo alrededor del equipo y él alrededor del equipo. Me alegro mucho por él y por la actuación que ha tenido hoy. "ue tengamos eliminatorias, que sean complicadas, que estemos vivos en la competición, que podamos seguir disfrutando de partidos como el de hoy, de momentos como el de hoy". Por último el técnico del Celta de Vigo valoró el duelo en playoff, donde espera el Lille o PAOK Salónica: "Es una ida en un escenario que no conocemos, que va a tener incertidumbre. El Lille con un reciente partido que todavía está más fresco lo que puede ser una parte positiva pero también una parte negativa"

Fer López valora su vuelta al Celta de Vigo viendo puerta

Por su parte, Fer López habló tras el empate firmado en Belgrado ante el Estrella Roja, donde regresó y se vistió de nuevo con los colores del Celta de Vigo haciendo además el gol de los de Claudio Giráldez: "Estoy muy contento por debutar en Europa, por volver al club y por el gol, una pena que al final solo hayamos podido empatar. Quizá el campo para nuestro juego no estaba muy bien porque el balón botaba mucho y había muchos resbalones en el césped". Además, el centrocampista de 21 años siguió alabando al conjunto serbio, al que le anularon hasta dos goles por falta y fuera de juego en la primera parte: "Creo que hemos jugado nuestro partido ante un rival muy difícil, que nos creó dificultades con esos marcajes hombre a hombre. Nos vamos con el sabor agridulce por el gol recibido al final, pero lo importante es que estamos dentro".