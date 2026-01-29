Las cuentas del RC Celta en la Europa League: la razón para terminar entre los puestos 9 y 16

El equipo que entrena Claudio Giráldez cierra la fase de liga de la UEFA Europa League, sabiendo que terminar entre los ocho primeros está muy difícil, con un partido contra el Estrella Roja el cual necesita ganar para tener una mínima ventaja de campo en la eliminatoria de play off

El RC Celta afronta este jueves un partido vital en sus aspiraciones en la UEFA Europa League contra el Estrella Roja en el siempre difícil Estadio Rajko Mitic, también conocido Pequeño Maracaná, de Belgrado. El equipo que entrena Claudio Giráldez sabe que tiene bajas opciones de quedar entre los ocho primeros clasificados de la fase de liga, que le daría billete directo a los octavos de final, ya que tendrían que fallar muchos otros clubes y se centra en asegurarse el terminar entre los puestos 9 y 16 de la clasificación por una sencilla razón: tener que jugar la vuelta en el Estadio de Balaídos en la eliminatoria de play off.

La primera cuenta del RC Celta se hace muy rápido. Al tener 12 puntos y el octavos clasificado actualmente tener 14 puntos, el Real Betis, al equipo que entrena Claudio Giráldez sólo le vale ganar para tener alguna opción. Luego, tendrá que esperar que se den varios resultados a su favor, fallando varios rivales directos. De hecho, los modelos matemáticos sólo le dan al RC Celta un 8'3 por ciento de posibilidades de terminar entre los ocho primeros clasificados de la fase de liga de la UEFA Europa League.

La importancia para el RC Celta de acabar entre los puesto 9 y 16 en la fase de liga de la UEFA Europa League

Con esta situación, el RC Celta se centra como principal objetivo ganar al Estrella Roja para terminar entre los puestos 9 y 16 de la fase de liga de la UEFA Europa League. Quedar en esas posiciones le garantizaría jugar el partido de vuelta de la eliminatoria de play off que se juega en el mes de febrero en el Estadio de Balaídos, su casa. Una ventaja que puede ser decisiva en un cruce que quedan exentos de jugar los ocho primeros clasificados.

Para asegurarse terminar ahí, el RC Celta lo logrará ganando al Estrella Roja. En caso de empate tendrá que esperar a lo que ocurra en los otros 17 partidos que se disputan en esta jornada 8 de la fase de liga de la UEFA Europa League. Si pierde, el RC Celta sabe perfectamente que jugará el primer partido de la eliminatoria de vuelta de los play off de la UEFA Europa League en su terreno de juego.

La tranquilidad que tiene el RC Celta es que disputará las eliminatorias por el título de la UEFA Europa League porque ya tiene asegurado acabar entre los 24 primeros clasificados.