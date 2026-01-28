Claudio Giráldez no puede confirmar a Fer López y habla de Ferrán Jutglá: "Ojalá podamos darle participación"

El entrenador del Celta de Vigo espera poder contar con Fer López, aunque en caso de no hacerlo, subraya que el equipo que salga de titular será el más competitivo posible y augura el regreso de Ferrán Jutglà a una convocatoria

Claudio Giráldez espera ver a un Celta “reconocible” en el estadio Rajko Mitić de Belgrado, donde buscarán un triunfo ante el Estrella Roja para “soñar” con alcanzar el ‘top-8’ de la Liga Europa. Para ello, el entrenador del cuadro vigués espera contar con Fer López, reciente fichaje del equipo gallego, mientras que Ferrán Jutglà vuelve a una convocatoria del Celta.

Situación de Fer López de cara al partido de la Europa League

"Ha viajado y todavía no hay confirmación. Hasta hoy a las 12 de la noche está abierto el plazo y estamos viendo si nos lo autoriza o no. Más allá de este Fer o no, vamos a sacar un equipo muy competitivo, una convocatoria muy competitiva, hemos llegado hasta aquí sin Fer. Si lo tenemos creo que somos más fuertes y si no estará para la siguiente eliminatoria y para el partido del domingo en Liga sin ningún tipo de problema y creo que no tiene más relevancia".

Ferrán Jutglà, presente para Claudio Giráldez

Burcio y Antañón están, sí, Ángel no. Los que no vienen son los que dije antes. Ferrán Jutglà está bien, está completando entrenamientos y disponible, y cuando está disponible pues lo traemos, y nada, contento con su evolución y ojalá mañana podamos darle participación".

Análisis del Estrella Roja

"Un ambiente espectacular para un partido de Europa League, con un equipo, como tú dices, que ha hecho pocos goles, pero ha encajado muy pocos y ha hecho un número de puntos suficiente para poder estar clasificado así en terminatoria como nosotros. Aún encima eso lo ha hecho con dos entrenadores distintos, lo que hace que hable de la solidez más allá del entrenador del equipo, que creo que están siendo todavía más agresivos ahora con lo que hemos visto con Stankovic en esa presión, cerca del hombre a hombre de los pares. Y luego, como es histórico, con mucho talento, el talento habitual serbio de equipos como Estrella y tenemos una buena muestra aquí al lado de ese talentazo".

El mercado de fichajes y los canteranos del Celta

"Cuando acabe el mercado veremos el grado de participación que van a tener con nosotros los jugadores del Fortuna, queremos que estén los jugadores del Fortuna y si viene alguien tiene que ser para mejorar lo que tenemos o para completarnos en algo que no tenemos ni en el primer equipo ni en el Fortuna, eso lo tengo muy claro, no quiero tapar espacios a nadie que crea que puede estar preparado para poder jugar con nosotros ahora o que queremos que se muestre con nosotros para equivocarse con nosotros en primera división".