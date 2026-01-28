Borja Iglesias y su promesa si el RC Celta gana la Europa League: adiós a su icónica barba

El delantero, en el acto de presentación de la nueva camiseta de la selección de Galicia, ha asegurado que Sergio Álvarez, miembro del consejo de administración del club, y él se quitarían la barba si el equipo que entrena Claudio Giráldez se proclama campeón del torneo europeo

Borja Iglesias, delantero del RC Celta, está viviendo uno de los mejores años de su carrera deportiva. A pesar de tener 33 años, el de Santiago sigue teniendo olfato de gol y un nivel de juego muy alto que le hace ser uno de los candidatos para formar parte de la Selección Española para el Mundial 2026. No le preocupa ahora ese tema al atacante que está totalmente centrado en un RC Celta que esta semana juega un partido importante en la UEFA Europa League en la que el club tiene muchas ilusiones puestas. Tanto es así que Borja Iglesias sacrificaría su icónica barba si el RC Celta se proclama campeón.

Borja Iglesias, delantero del RC Celta, atendió a los medios de comunicación en un acto que sirvió para presentar la nueva camiseta de la selección de Galicia. El atacante fue cuestionado por algunos temas de actualidad del club, siendo uno de ellos la UEFA Europa League en donde el equipo que entrena Claudio Giráldez ya está clasificado para las eliminatorias por el título. Borja Iglesias ha dicho que se quitaría la barba si el RC Celta se proclama campeón de la UEFA Europa League.

"Sergio (Por Sergio Álvarez, miembro del consejo de administración del RC Celta) también. Nos rapamos los dos. Venga lo hacemos los dos", ha prometido un Borja Iglesias que entre risas está dispuesto a sacrificar su icónica y característica barba la cual es una de las imágenes más reconocibles del fútbol español en los últimos años. De su rendimiento dependerá, en gran parte, que el RC Celta pueda tener opciones de ganar la UEFA Europa League.

Borja Iglesias, en esta temporada, es uno de los mejores jugadores del RC Celta con el que suma 12 goles y 2 asistencias en los 28 partidos oficiales que ha disputado hasta el momento.

Borja Iglesias reafirma su compromiso con el RC Celta

Borja Iglesias, por otro lado, ha vuelto a decir que está muy feliz en el RC Celta y que, por tanto, fichar por el equipo gallego ha sido una de las mejores decisiones que ha tomado últimamente ya que después de varias temporadas en las que no jugaba a su mejor nivel lo ha logrado ahora en el RC Celta.

Con contrato con el RC Celta hasta el 30 de junio de 2027, Borja Iglesias ha dicho que estará en el equipo gallego hasta el que el club desee: "Ni lo tengo pensado. Espero estar mucho. Hasta que ellos quieran en realidad. Así que ojalá sea mucho tiempo juntos".