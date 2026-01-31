Giráldez no convoca a Bryan Zaragoza, que ultima su salida, y espera que no haya más sorpresas: "﻿Entiendo que hay situaciones personales"

El técnico del Celta deja en Vigo al extremo malagueño, que puede salir en estos últimos días de mercado a la Roma, al mismo tiempo que reconoce la mejoría de Jutglà tras su último partido y la aportación de Burcio en el centro del campo

Claudio Giráldez no solo ha reconocido que hay movimientos para la posible salida de Bryan Zaragoza a la Roma, cortando así su cesión en Balaídos, sino que también ha hablado sobre otros asuntos relacionados con el duelo de este domingo frente al Getafe, para el que además de la baja de Bryan por motivos de su posible marcha, hay otras dos confirmados.

"Hay un proceso abierto sobre su futuro y no he considerado que está preparado para este partido a nivel mental y lo dejo fuera. Y Mihajlo Ristic por enfermedad, ya comenté que había varios jugadores aquejados un poco del proceso vírico. Y Cervi por decisión técnica y hemos mandado con el Fortuna para el partido de hoy a Antañón y Burcio, con respecto a los que estaban en dinámica nuestra en el partido de Europa", ha aclarado.

Rendimiento de Burcio

"Son jugadores que tienen potencial para estar en el primer equipo, que podrían echarnos una mano, que también tienen que completarse, creo que es importante que compitan. No les veo una situación como estaba Damián el año pasado con nosotros, por ejemplo, de estar solamente con nosotros a pesar de tener ficha B. Creo que es importante que compitan ya varios partidos Burcio sin poder tener continuidad, y consideramos que también con la llegada de Fer López y teniendo a los otros tres medio centros del primer equipo, Sotelo, Miguel Román e Ilaix Moriba disponibles, pues que era adecuado que este partido fuesen con ellos, también un poco por el plan de partidos que tenemos con respecto a mañana. Si no viene un medio centro en estos días que quedan tendrán más participación, si viene menos y se van completando en el Fortuna, y creo que es importante que cuando tengan la continuidad con nosotros estén realmente preparados para ello, y creo que están en ese paso todavía de completarse, pero confiamos mucho en los dos y en su nivel".

Balance del mercado

"Te contestaré al acabar el mercado. Vamos a esperar qué pasa en estos dos días y poco que quedan de mercado, porque como te digo, ha habido noticias muy recientes y creo que es el momento ahora mismo de atender a lo inmediato y no a cómo vamos a quedar con respecto a cómo estábamos. Confío en la dirección deportiva, confío en la plantilla, confío en los jugadores que tengo y estoy tranquilo en ese aspecto".

Habrá más salidas

"No quiero que se vayan los jugadores que tengo en líneas generales. Entiendo que hay situaciones personales de querer más minutos o no, mantengo el mensaje de que lo que quiero es que no nos debilitemos, más allá de fortalecernos o no en el mercado. Evidentemente hay jugadores importantes que sabemos que están en la quiniela de otros equipos y ojalá podamos mantenerlos. No sé si hay ofertas o no, pero si hay interés creo que nos consta a todos sobre los jugadores nuestros. Creo que también es buena señal del nivel de nuestros jugadores, de lo que está haciendo el equipo y tenemos que ver esa parte positiva. También es importante matizar que, salvo esta situación de Bryan Zaragoza, no hemos tenido que poner ninguna decisión con nadie que hayamos visto fuera de poder rendir en este mercado. También es importante ese aspecto, que todo el mundo ha estado totalmente focalizado, centrado en su rendimiento deportivo, en el rendimiento del equipo. He visto a la gente ser generosa en ese aspecto y profesional y me quedo muy contento con ello. No percibo que nadie tenga la necesidad de salir por lo que veo en el día a día".

Qué partido espera ante el Getafe

"Entendiendo muy bien a nivel táctico, ofensivo y defensivo lo que hay que hacer para poder salir de presiones, para no meterte en campos pequeños, para no irte a demasiadas situaciones de duelo en lo ofensivo, en tener ataques seguramente más largos y no tener la intención de querer atacar en cada acción y hacer gol muy rápido, sino tener mucho más control y ataques más largos para que ellos se puedan desgastar, en estar muy bien ajustados para que no nos puedan correr, en defender bien situaciones de ellos que tengan ofensivas tanto de juego vertical como de juego de fuera, centro remate. Como con cualquier equipo, teniendo claro cuáles son las armas que tienen ellos, respetándolas, aceptándolas y queriendo llevar el partido a lo que creemos que podemos ser mejores que ellos en este partido".

La situación de Jutglà

"Aportó muy buenos minutos al equipo. Mostró parte del repertorio que tiene como jugador y es lo que queremos todos. Recuperar el mejor Ferran Jutglà, que nos dé todo el potencial que tiene dentro. Tuvo también un golpe que también es uno de los jugadores que tiene ahí alguna molestia para el partido de hoy. Pero entra en convocatoria y creo que está en el camino correcto y en una línea ascendente. Ojalá podamos tener cada vez más minutos y más partidos como el que vimos el otro día en Belgrado".