Marco Garcés avisa con el próximo rival del Celta de Vigo en la Europa League: "Una cosa es recibirlos y otra visitarlos"

Marco Garcés, director de fútbol del Celta tras conocer que se medirán al PAOK Salónica en los dieciseisavos de final de la Europa League, que a su equipo le espera una eliminatoria muy exigente ante el equipo griego, al que ya venció en la segunda jornada de la fase liga

El Celta de Vigo ya conoce a su próximo rival en la Europa League. El PAOK, equipo griego, es el contrincante al que se medirá el cuadro de Claudio Giráldez para tratar de alcanzar los octavos de final de la segunda competición europea. El rival del conjunto celeste amenaza a los gallegos con acabar con su sueño europeo, pero la ilusión del celtismo no tiene barreras y, representados por Marco Garcés, director deportivo del equipo, apuntan alto bajo el lema de "seguir escalando".

Marcos Garcés avisa al Celta del peligro de medirse al PAOK en la Europa League: "Una cosa es recibirlos y otra visitarlos"

Marco Garcés, director de fútbol del Celta, advirtió este viernes, tras conocer que se medirán al PAOK Salónica en los dieciseisavos de final de la Europa League, que a su equipo le espera una eliminatoria muy exigente ante el equipo griego, al que ya venció en la segunda jornada de la fase liga. En aquel encuentro, pese a adelantarse con un tanto de Giorgos Giakoumakis tras un error defensivo del Celta, el conjunto dirigido por el rumano Răzvan Lucescu pagó cara su racanería y acabó sucumbiendo (3-1) ante un rival comandado por Iago Aspas. "Una cosa es recibirlos y otra visitarlos. Todo el mundo habla de la pasión con que se vive el fútbol en Grecia, todos nos avisan de que es algo que hay que vivir. Será difícil, pero estamos con ilusión y ambición de seguir escalando", manifestó a CeltaMedia.

La racha positiva de resultados del Celta de Vigo y los fichajes, la gran alegría de Marco Garcés

Marco Garcés, además, cree que su equipo se encuentra "en una racha bastante positiva", jugando "muy bien" al fútbol pese al "accidente" que supuso caer derrota ante la Real Sociedad en Anoeta, en LaLiga."Estuvimos a dos minutos de ganar al Estrella Roja, en un partido que creo que merecimos ganar", aseguró el mexicano, quien elogió el espectacular debut de Fer López en Belgrado porque "más allá del golazo, hizo casi todo bien". "Su adición al equipo genera ilusión de por sí. Como me dijo Róber Fernández, el segundo entrenador de Claudio Giráldez, al llegar al vestuario, en cinco minutos valió la pena todo el mes de negociaciones”, concluyó el director deportivo del Celta que disfruta del buen momento deportivo que atraviesa el cuadro de Claudio Giráldez y de sus aciertos en el mercado de fichajes.