El RC Celta, con una desventaja con sus rivales por la quinta posición de LaLiga

El equipo gallego se ha clasificado para las eliminatorias de la UEFA Europa League, pero no entre los ocho primeros puestos lo que le obliga a jugar el play off en el mes de febrero lo cual le puede afectar en la pelea por la quinta posición de LaLiga que actualmente lucha contra RCD Espanyol y Real Betis

El RC Celta cumplió con la expectativas y cerró la fase de liga de la UEFA Europa League con un empate a uno contra el Estrella Roja que le permite quedar entre los 24 primeros clasificados y, por tanto, obtener el billete a la eliminatoria de play off. A pesar de ello, el equipo que entrena Claudio Giráldez no pudo quedar entre los ocho primeros puestos que le daría el pase directo a octavos de final. Debido a esto, el RC Celta tendrá menos descanso y una sobrecarga de partidos en el mes de febrero lo que le puede perjudicar en la pelea por el quinta puesto de LaLiga.

El RC Celta tendrá que jugar una eliminatoria de play off de la UEFA Europa League durante el mes de febrero, encadenando dos semanas consecutivas disputando encuentros de LaLiga y UEFA Europa League. El cruce se jugará el 19 de febrero y el 26 de febrero, este día en el Estadio de Balaídos. Esto hace que el RC Celta tenga que disputar 6 partidos oficiales en el mes de febrero. Por tanto, sobrecarga de minutos y poco descanso.

El RC Celta va a comenzar el mes de febrero jugando frente al Getafe CF, luego se medirá a CA Osasuna y a continuación al RCD Espanyol. En ese momento, el equipo de Claudio Giráldez tendrá que rendir visita al estadio de su rival de la UEFA Europa League el día 19 de febrero. Luego, vuelta a España para jugar contra el RCD Mallorca y cierre del mes el 26 de febrero para disputar la vuelta de la eliminatoria de play off de la UEFA Europa League.

RCD Espanyol y Real Betis, con más ventaja que el RC Celta

Actualmente, el RC Celta se encuentra peleando por la quinta posición de LaLiga con el RCD Espanyol y el Real Betis. Una lucha a la que puede sumarse la Real Sociedad si sigue con su escalada.

La desventaja que tendrá el RC Celta con todos y cada uno de ellos es que RCD Espanyol y Real Sociedad no juegan competición europea en esta temporada y, por otro lado, el Real Betis ha conseguido terminar entre los ocho primeros clasificados en la fase de liga de la UEFA Europa League lo que le da billete directo para los octavos de final, pudiendo aparcar el torneo continental hasta el mes de marzo.

Por tanto, menos descanso y más partidos para el RC Celta que sus principales rivales.