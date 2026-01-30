El RC Celta se medirá al PAOK en la eliminatoria de play off de la UEFA Europa League

El equipo que entrena Claudio Giráldez se volverá a medir al club griego al cual ya se enfrentó en la fase de liga de este mismo torneo. El precedente no puede ser mejor ya que el RC Celta se impuso por 3-1 en un encuentro disputado el pasado mes de octubre

El RC Celta ha quedado emparejado con el PAOK de Salónica en la eliminatoria de play off de la UEFA Europa League. Un viejo conocido ya que los dos equipos se enfrentaron durante la fase de liga de este torneo europeo que acaba de terminar, siendo el precedente muy bueno para el equipo que entrena Claudio Giráldez ya que ganó por 3-1. El RC Celta tendrá que superar al conjunto griego si quiere estar en los octavos de final en los que sí está ya el otro equipo español que participa en este torneo, el Real Betis.

El RC Celta iba a enfrentarse a dos equipos: PAOK o Lille. La mano inocente en el sorteo de la UEFA Europa League que se ha celebrado este viernes ha deparado que el RC Celta se mida al PAOK contra el que ya se enfrentó el pasado mes de octubre, superándolo por un claro 3-1. El RC Celta comenzó perdiendo con un gol de Giakoumakis, pero el equipo que entrena Claudio Giráldez remontó con los tantos de Iago Aspas, Borja Iglesias y Williot Swerdberg.

El partido se jugó el pasado 2 de octubre, hace mucho, tiempo, y por tanto los equipos ahora mismo son totalmente diferentes. el RC Celta, eso sí, contará con la suerte de jugar el partido de vuelta en casa. El RC Celta primero viajará a Grecia para disputar el partido de ida el 19 de febrero y una semana después, concretamente el día 26 de febrero, el equipo que entrena Claudio Giráldez recibirá al PAOK en el Estadio de Balaídos.

El RC Celta, con un mes de febrero muy cargado

El RC Celta va a tener que hacer un sobreesfuerzo en este mes de febrero debido a no haberse clasificado entre los ocho primeros clasificados en la fase de liga de la UEFA Europa League como sí hizo el Real Betis, el otro club español participante en esta competición continental.

Quedar entre los ocho primeros da el pase directo a octavos de final de la UEFA Europa League, que no se juegan hasta marzo. El RC Celta al no haberlo logrado va a tener que jugar este mes de febrero contra el PAOK este eliminatoria de play off. Una competición que va a tener que alternar con la exigencia de LaLiga en donde actualmente el equipo que entrena Claudio Giráldez pelea por la quinta posición de la clasificación con el RCD Espanyol y el Real Betis, quienes van a gozar de más descanso y una menor carga de minutos.