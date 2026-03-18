Claudio Giráldez resuelve la duda de Jutglà y la mantiene con Iago Aspas

El entrenador del RC Celta ha atendido a los medios de comunicación antes del partido de vuelta de los octavos de final de la UEFA Europa League que va a disputar su equipo contra el Olympique Lyon

Claudio Giráldez, entrenador del RC Celta, ha sido muy claro a la hora de analizar el partido que le espera a su equipo contra el Olympique Lyon correspondiente a la vuelta de los octavos de final de la UEFA Europa League. Un encuentro en el que el técnico del club gallego va a ser fiel a su estilo. Giráldez ha añadido que Ferran Jutglà está bien, a priori listo para jugar, y ha mantenido la duda sobre si Iago Aspas será o no titular.

Claudio Giráldez, entrenador del RC Celta, ha dicho que Jutglà debería estar para jugar el partido contra el Olympique Lyon, en el que el club gallego también se juega mucho dinero. "Ferran Jutglà lleva muchos partidos a muy buen nivel, al nivel que queremos de él. Creo que todavía incluso tiene ases en la manga que todavía nos tiene que seguir mostrando porque es un jugador con 1.000 recursos para poder ayudarnos en lo ofensivo y en lo defensivo y en lo posicional, porque juega en muchos sitios. Y esperemos que hoy pueda entrenar con normalidad y sea uno más para mañana. Ayer sí que tuvo una parte un poco más controlada, pero está bien. Y más allá del golpe en la cabeza, también tuvo algún problema gástrico, como le pasó a Rueda en el final de la semana pasada".

Por otro lado, no ha querido desvelar si va a ser titular Iago Aspas. "Aunque estuviese decidido, tampoco te lo iba a decir. Pero queda un entrenamiento todavía, pueden pasar un montón de cosas en el entrenamiento. Sé que va a ser importante Iago Aspas, lo es siempre. El otro día tuvimos un percance con el sexto cambio y hubiese sido él seguramente. Luego hay escenarios más favorables para que esté más tiempo en el terreno de juego, como bien dices, y escenarios en los que hay que dosificar más esa aportación y en qué momento del partido nos puede ayudar mucho más. Creo que ha dejado, no solo en su carrera, sino en este año, verdaderos ejemplos y lecciones de lo que es aportar mucho partiendo de inicio, partiendo de banquillo e incluso con presencias muy cortas, ser capaz de cambiar un partido y ganar el partido. Creo que mañana va a ser determinante para nosotros".

Giráldez y el partido que espera contra el Olympique Lyon

Claudio Giráldez ha señalado que el RC Celta será fiel a su estilo. "Que seamos fieles a nuestra identidad, que seamos valientes. Venimos aquí a ganar el partido, no buscamos otro escenario que ese. Y creo que tenemos que mejorar cosas que no hicimos tan bien en el partido de ida, en cuanto a situaciones de presión, de construcción de juego. Y un poco en la idea que dimos durante muchos minutos en La Cartuja. Y creo que también se vio en la parte inicial en el partido contra el Olympique y en muchos otros partidos de Europa esa es la clave. Y creo que hay que tener también esa pizca de suerte, que aciertes en los metros finales y en los momentos importantes del partido".

Por último, ha analizado al Olympique Lyon. "Creo que lo dijo el míster rival, que no cree que modifiquen demasiado su idea del partido de ida a pesar de las altas que tienen en la convocatoria. No creía que pudiesen jugar de inicio; les da recursos ofensivos, más situaciones de uno para uno en el perfil izquierdo. Contra nosotros jugó Abner, que es un lateral, y Sulc, que es el goleador del equipo y le da esa presencia y esa pegada que les hace más completos. Pero, como dije en el partido de ida, en el post, a veces es mejor enfrentarte a los rivales cuando está todo el mundo y sabes las fortalezas que pueden tener que a planes secundarios que puedes tener menos controlados".