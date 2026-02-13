España ya conoce sus rivales para la próxima edición de la Nations League

Luis de la Fuente y Rafael Louzán, parte de la expedición española en Bruselas, fueron testigos de un sorteo que deparó rivales muy duros para 'La Roja', con los que se verá las caras tras la disputa del Mundial de 2026

España ya conoce sus rivales para la nueva edición de la Nations League. El sorteo, celebrado en Bruselas, ha tenido al representación de Luis de la Fuente, seleccionador nacional, y Rafael Louzán, presidente de la Real Federación Española de Fútbol. De esta manera, 'La Roja' ha quedado emparajada con combinados de altísimo nivel como son Croacia e Inglaterra, además de República Checa. Además, esta nueva edición tendrá lugar entre los meses de septiembre, octubre y noviembre, una vez finalizado el Mundial del próximo verano en Estados Unidos, México y Canadá.

Rivales y fechas de los partidos de España en la Nations League

Pepe, exjugador del Real Madrid, entre otros, ha sido la mano inocente de un sorteo celebrado en Bruselas. En este sentido, España, al estar situada en el bombo 1, evitaba a Francia, Alemania y Portugal, tres de las grandes selecciones actualmente. Sin embargo, el combinado de Luis de la Fuente, que es el único que ha disputado tres de las cuatro finales de la Nations League, quedaba abierto a quedar emparejado con rivales de gran nivel. Por ello, la suerte ha deparado que 'La Roja' se vea las caras finalmente con Croacia, Inglaterra y Países Bajos. De esta manera, estas selecciones se verán las caras en los próximos meses de septiembre, octubre y noviembre, con fechas exactas del 24 de septiembre al seis de octubre, las primeras cuatro jornadas, y del 12 al 17 de noviembre las dos restantes. Por otro lado, cabe destacar que los dos primeros de cada grupo disputarán los cuartos de final, que tendrán lugar entre el 25 y 30 de marzo de 2027. De esta manera, la 'Final Four' se llevará a cabo del 9 al 13 de junio del siguiente año, donde aspira a volver a llegar la selección española

Por su parte, Luis de la Fuente, seleccionador nacional, presente en Bruselas, quiso hacer una valoración del emparejamiento, en el momento que fue preguntado por si eran favoritos para levantar la Nations League: ·"Lo considero como un halago, pero no vale de nada. Esos favoritismos no garantizan nada. Inglaterra, Croacia o Chequia nos van a exigir nuestra mejor versión. De poco sirve hablar fuera; hay que demostrarlo en el terreno de juego. Estamos muy contentos de estar aquí y de competir por objetivos tan importantes como esta competición. Eso corrobora lo que venía diciendo todo este tiempo. Para mí esta competición es tan dura como una Eurocopa. Estamos las mejores 16 selecciones de Europa y tenemos un grupo dificilísimo, pero muy motivante e ilusionante. Nos hace desde el primer momento dar nuestra mejor versión".

Grupos definidos en la Nations League 2026/2027

De esta manera, han quedado finalmente definidos los distintos grupos, separados por sus correspondientes Ligas, de la próxima edición de la Nations League:

Liga A:

Grupo A1: Francia, Italia, Bélgica y Turquía.

Grupo A2: Alemania, Países Bajos, Serbia y Grecia.

Grupo A3: España, Croacia, Inglaterra y Chequia.

Grupo A4: Portugal, Dinamarca, Noruega y Gales.

Liga B:

Grupo B1: Escocia, Suiza, Eslovenia y Macedonia del Norte.

Grupo B2: Hungría, Ucrania, Georgia e Irlanda del Norte.

Grupo B3: Israel, Austria, Irlanda y Kosovo.

Grupo B4: Polonia, Bosnia-Herzegovina, Rumanía y Suecia.

Liga C:

Grupo C1: Albania, Finlandia, Bielorrusia y San Marino.

Grupo C2: Montenegro, Armenia, Chipre y Letonia o Gibraltar.

Grupo C3: Kazajistán, Eslovaquia, Islas Feroe y Moldavia.

Grupo C4: Islandia, Bulgaria, Estonia y Luxemburgo o Malta.

Liga D:

Grupo D1: Gibraltar o Letonia, Malta o Luxemburgo y Andorra.

Grupo D2: Lituania, Azerbaiyán y Liechtenstein.