La selección española responde a la polémica de Fran González tras su recuperación exprés en el Sevilla: "Preferimos que no se lesione con nosotros"

Su titularidad ante el Aston Villa ha puesto en duda la desconvocatoria de la Sub 21 pocos días antes, lo que ha obligado al seleccionador, David Gordo, a explicar que en estos casos apuestan por no asumir responsabilidades

Hace una semana, la Real Federación Española anunció que el meta Fran González abandonaba la concentración de España sub 21 por unas molestias y que su lugar lo ocuparía el bético Manu González.

El leonés regresó a Sevilla y solo cuatro días después, pese a no haberse entrenado con el resto de compañeros, partió de titular en el Trofeo Antonio Puerta tras una recuperación exprés, lo que ha generado cierta controversia por la decisión de David Gordo, seleccionador sub 21, de prescindir de sus servicios en el combinado nacional bajo el argumento de que no sería nada serio si poco después ya estaba disponible para jugar.

Polémica a la que respondió el técnico cuando le apretaron de lo lindo sobre este asunto en Carrusel Deportivo, donde le insistieron en que resultaba muy extraño lo ocurrido y que quizás fue excesiva su salida del combinado nacional por dichas molestias.

David Gordo explica la decisión de desconvocar a Fran González

"Sí, sí, puede ser extremo, pero son casos muy concretos que estudiamos, que valoramos. Ahí hay riesgo de lesión y que se pueda agravar una molestia que tiene y preferimos que no sea con nosotros. Insisto, para nosotros la salud de los jugadores es primordial y nunca queremos que les pase nada, pero si les tiene que pasar, pues que sea fuera de nuestras concentraciones", contestó Gordo, con una respuesta que no pareció convencer al entrevistador, que recordó que lo desconvocaron el lunes por molestias en el psoas y que jugó el viernes: "¿No estaba para quedarse, para que lo vierais?"

"Nosotros tenemos siempre tres porteros en la concentración, tres porteros que tienen un nivel extraordinario y mira, pues Fran tenía esas molestias y decidimos que cualquiera de los otros podía jugar, como pasó con Bruno, que jugó los 90 minutos contra San Marino a un nivel muy bueno", señaló David Gordo, que se alegró por el protagonismo de Fran González ante el Aston Villa.

"Los 90 minutos le van ayudar a demostrar lo buen portero que es"

"Que haya jugado 90 minutos contra un rival de ese nivel le va a ayudar a crecer, a seguir mejorando y a demostrar lo muy buen portero que es", indicó el preparador nacional, que, en esta misma línea, pese a dar luz verde a su desconvocatoria, afirmó que no le pilló por sorpresa su titularidad.

"La verdad es que no. Es el mismo caso que Fer López, que lo mejor puede jugar el siguiente partido con su equipo. Como hay riesgo de lesión, preferimos no asumir ese riesgo", apuntó el técnico, interrumpido por el periodista, que espetó que no era el mismo caso, porque Fran González ya ha jugado, a lo que respondió el míster que también cuentan los entrenamientos y que necesita a tope a todos.

"Nosotros además no solo jugamos partidos, también tenemos entrenamientos y necesitamos que todos estén al máximo nivel en cada entrenamiento. Tenemos muy poco tiempo para preparar los partidos, muy poco tiempo. Entonces necesitamos que cada sesión de entrenamientos se haga al 100%. Y si un jugador necesita, por lo que sea, no está para hacer esa sesión al 100%, pues preferimos traer a otro que sí lo esté. Porque, insisto, por suerte tenemos una materia prima espectacular en España, y hay que pensar en su salud por delante incluso de otras cosas", explicó.