Take Kubo: problema a la vista para Matarazzo en la Real Sociedad

El jugador del cuadro donostiarra podría perderse un mínimo de tres jornadas de LaLiga y una de Europa League por la disputa de la Copa de Asia en enero de 2027. El daño máximo podría ser el de cinco jornadas ligueras, dos de Copa del Rey, otras dos de Europa League, la semifinal de la Supercopa de España y una hipotética final en Estambul

La Real Sociedad quiere que la alegría del pasado curso con la conquista de la Copa del Rey con Matarazzo como gran impulsor de un equipo que arrancó el curso en puestos de descenso, vuelva a repetirse, o al menos, volver a tener billete para jugar en Europa. Aún queda mucha temporada por delante pero en la Real Sociedad son conscientes de que entre el final del mes de diciembre y comienzos de enero de 2027, perderá casi con total seguridad a uno de sus jugadores más importantes: Take Kubo.

La falta de coordinación entre los calendarios de las diferentes confederaciones, hace que desde el 7 de enero hasta el 5 de febrero se dispute la Copa de Asia en territorio de Arabia Saudí. Take Kubo es prácticamente un fijo con su selección, Japón, por lo que la salida del jugador de la Real Sociedad rumbo al torneo asiático es casi una garantía.

Take Kubo, adiós a la Real Sociedad en enero

El reglamento de convocatorias para torneos internacionales es muy estricto y habla de que los jugadores deben ser liberados 12 días antes del comienzo de la competición. En este caso, aunque Japón no arranque el torneo hasta el el 11 de enero, Take Kubo no debería estar disponible para disputar la jornada 18 de LaLiga EA Sports, prevista para el 3 de enero y en la que los donostiarras se medirán a Osasuna.

Este sería el primero de los tes encuentros que se perdería como mínimo Take Kubo con la Real Sociedad ya que ante una fase de grupos en la Copa Asia compuesta por cuatro equipos y con los nipones jugando 11, 16 y 20 de enero, el pupilo de Matarazzo tampoco estaría en las jornadas 19 y 20 ante Deportivo Alavés y Atlético de Madrid.

La Copa del Rey también peligra para Take Kubo

Pero no solo hay encuentros de Liga en las fechas citadas anteriormente sino que también se disputan los octavos y los cuartos de final de una competición en la que la Real Sociedad recordemos, defiende título. En el caso de que los donostiarras alcancen esa ronda, Take Kubo no podría estar en las eliminatorias previstas para el 6 y el 13 de enero. Ahí ya serían cinco los partidos que Take Kubo podría llegar a perderse con la Real Sociedad.

La Europa League y la ausencia de Take Kubo

A nivel europeo, la Real Sociedad también podría verse mermada por la ausencia de un Take Kubo que disputaría el último partido de la fase de grupos de la Copa Asia el 20 de enero, solo un día antes de que los realistas jueguen ante el Viktoria Plzen en la fase liga de la Europa League.

Take Kubo en el duelo entre Real Sociedad y Betis de esta temporada

En el caso de que Japón supere los octavos, Kubo no estaría disponible para el duelo ante la Juventus del 28 de enero. Si Japón queda eliminada a las primeras de cambio, Kubo podría estar disponible para la Real Sociedad en el duelo ante el Málaga, de la jornada 21 de LaLiga.

El peor de los escenarios para la Real Sociedad con Take Kubo se daría si Japón alcanza la final de la Copa Asia ya que el jugador donostiarra se perdería hasta cinco encuentros de liga (jornada 18 hasta 22), dos choques de Copa del Rey en el caso de que los realistas se metan en cuartos de final, dos de Europa League y la disputa de la Supercopa de España en Estambul. La Real Sociedad se medirá al Real Madrid el 3 de febrero y una hipotética final para los donostiarras sería el 6 de ese mismo mes.