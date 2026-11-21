La RFEF ha decidido dividir a los 56 conjuntos participantes en dos zonas geográficas, pero con una diferencia importante, ya que los del Norte tienen muchas opciones de medirse a un adversario de Segunda RFEF, mientras que los del Sur tiene más posibilidades de hacerlo con uno de Primera RFEF

El sorteo de la Copa del Rey tendrá lugar el lunes 23 de noviembre. / RFEF

Tras una movida primera eliminatoria de la Copa del Rey, en la que varios partidos tuvieron que ser aplazados hasta en dos ocasiones, primero por el trágico accidente ferroviario de Urda y luego por el fallecimiento de Jesús de Miguel, el torneo del KO ya se prepara para su segunda ronda, que se jugará del 2 al 4 de diciembre.

Así, ya se conocen los detalles del sorteo que tendrá lugar este próximo el lunes día 23, a las 12:30 horas, en la sede de Ciudad del Fútbol de las Rozas, con 56 clubes en liza. No estarán aún, eso sí, los cuatro equipos que disputará la Supercopa de España, como son FC Barcelona, Real Madrid CF, Real Sociedad y Atlético de Madrid, exentos hasta la ronda de dieciseisavos de final.

Además, aunque fueron muchos los equipos de la máxima categoría que pasaron serios apuros, el único eliminado fue el Espanyol, que cayó ante el modesto Sestao River, mientras que en Segunda división, sólo el Real Oviedo no pudo pasar de ronda. Así pues, serán 15 los equipos de Primera en liza, que tienen garantizado medirse a un rival de Primera o Segunda RFEF, pues ya no queda ninguno de categoría provincial.

A partido único en el equipo de inferior categoría

En este sentido, cabe recordar que las eliminatorias se disputarán de nuevo a partido único en el campo del equipo de inferior categoría, mientras que en los enfrentamientos entre conjuntos de la misma división, que solo se dará con participantes de Segunda, ejercerá como local aquel cuya bola sea extraída en primer lugar.

Pero junto a ese condicionante, el sorteo que definirá los 28 cruces de esta segunda ronda estará también marcado por el criterio de proximidad geográfica. En este caso, no serán cuatro los grupos territoriales que se configuren, sino dos: norte y sur, los cuales ya se conoce, con 36 y 20 clubes respectivamente. Por tanto, ya se reduce bastante el número de posibles adversarios.

Así se dividirán las eliminatorias en la zona Norte

Así, en la parte Norte se encuentran 9 conjuntos de la máxima categoría: Alavés, Athletic, Celta de Vigo, Deportivo de La Coruña, Getafe, Osasuna, Racing, Rayo Vallecano y Villarreal. Mientras, sus posibles rivales serán el Sestao River, como único superviviente de los clasificados a través de la Copa Federación; otros siete equipos de Segunda RFEF, donde también milita el cuadro vasco, como son Amorebieta, Arosa, Ávila, Gimnástica Torrelavega, Numancia, Portugalete y Reus; y uno de los equipos presentes de Primera RFEF: Cultural Leonesa, Europa, Huesca, Majadahonda, Mirandés, Ponferradina, Sant Andreu, Zamora y Zaragoza.

Distribución de los equipos para el sorteo de la segunda eliminatoria de la Copa del Rey. / RFEF

El resto de conjuntos de la Categoría de Bronce de esta parte Norte se medirán con 10 de los 18 conjuntos de Segunda casificados (Andorra, Burgos, Castellón, Eibar, Girona, Leganés, Sabadell, Sporting de Gijón, Valladolid y Mallorca), quedando una eliminatoria entre componentes de dicha categoría.

Así será el reparto en la zona Sur

Por su parte, en la zona Sur solo hay seis equipos de LaLiga: Real Betis, Sevilla FC, Elche, Levante, Málaga y Valencia, reduciéndose bastante sus posibles contrincantes. Así, solo uno de ellos se medirá al Atlético Paso, de Segunda RFEF, siendo mucho mayores las opciones de tener enfrente a un rival de Primera RFEF: Antequera, Coria, Extremadura, Real Jaén y Cartagena.

Las cuatro eliminatorias restantes de este grupo territorial enfrentará a equipos de LaLya Hypermotion: Albacete, Almería, Cádiz, Ceuta, Granada, Eldense, Las Palmas y Tenerife.

El sorteo de la Copa de la Reina

Por su parte, el sorteo de octavos de final de la Copa de la Reina tendrá lugar el jueves 26 de noviembre, a las 16:30 horas. En esta ronda, también a partido único, entran directamente los ocho primeros clasificados de la Liga F la campaña pasada: FC Barcelona, Real Madrid, Real Sociedad, Costa Adeje Tenerife, Atlético de Madrid, Granada, Athletic y Sevilla FC, que tendrán preferencia para medirse a los equipos supervivientes de Segunda Federación, por ahora Celta de Vigo y CD Argual, aunque el Sporting de Huelva aún debe enfrentarse al Levante Badalona el próximo miércoles.

Además, en el bombo estarán Eibar, Logroño United, Alavés, Deportivo de La Coruña y Valencia, todos ellos de la máxima categoría. Pero solo tienen garantizado jugar en casa los equipos de inferior categoría, correspondiendo la localía en el resto de casos al primero en salir en el sorteo.