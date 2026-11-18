La primera ronda de la Copa del Rey encara su desenlace con una jornada repleta de emociones, goleadas y duelos igualados, en la que el Sabadell ha sido uno de los grandes protagonistas y el Tenerife ha acaparado las miradas en su regreso al torneo

La primera ronda de la Copa del Rey ya encara su desenlace después de una jornada que ha vuelto a poner de manifiesto la dificultad de una competición en la que cualquier equipo puede complicar los planes de los favoritos. Los seis partidos pendientes concentraban buena parte de la atención de este miércoles y dejaron eliminatorias muy diferentes: desde victorias contundentes hasta encuentros que necesitaron llegar a los penaltis para conocer a su ganador.

El Sabadell fue uno de los primeros en cumplir con su cometido. El conjunto catalán se impuso por 0-3 al Utebo en un encuentro que dejó prácticamente resuelto antes del descanso. Nikolay Obolskiy abrió el marcador en el minuto 9, Alain Ribeiro amplió la ventaja en el 24 y Yanis Rahmani puso la sentencia en el 37. Una actuación muy completa para un equipo que no dio opciones a su rival.

También destacó el Tenerife, que protagonizó una de las goleadas de la noche al vencer por 2-5 al Badajoz. El conjunto canario se marchó al descanso con un contundente 0-3 gracias al doblete de Grant-Leon Ranos y al tanto de Juanjo Sánchez. En la segunda mitad, Carlos Beitia e Iñaki Chapela recortaron distancias para los locales, pero el Tenerife respondió con los goles de Juan Barba y Víctor M. Alcalá para cerrar el encuentro.

El Mallorca necesita la prórroga para superar al Alcoyano

Mucho más tuvo que trabajar el Mallorca para conseguir su clasificación. El conjunto balear visitaba El Collao con la intención de evitar una sorpresa ante el Alcoyano, pero se encontró con un rival que no estaba dispuesto a despedirse de la Copa sin plantar batalla.

Abdón Prats adelantó a los bermellones en el minuto 18, aunque Guille Andrés consiguió devolver la igualdad justo antes del descanso. El marcador no volvió a moverse durante el tiempo reglamentario y la eliminatoria tuvo que resolverse en la prórroga. Fue entonces cuando aparecieron Adam Buksa y Adrián Fuentes, autores de los tantos que permitieron al Mallorca cerrar el encuentro con un 1-3 y continuar adelante.

El Portugalete se impone en los penaltis

Otra de las eliminatorias que necesitó una resolución desde los once metros fue la que enfrentó al Portugalete y al Real Unión. Ninguno de los dos equipos consiguió encontrar el camino del gol durante los 90 minutos ni en la prórroga, por lo que todo quedó pendiente de la tanda de penaltis.

En ella, el Portugalete estuvo mucho más acertado y se llevó la clasificación por 4-1. Jorge García, Anartz Amilibia, Diego Lamadrid y Aimar Barrera marcaron para los locales, mientras que Ander Martín fue el único jugador del Real Unión que consiguió transformar su lanzamiento.

El Cartagena y el Reus también buscaban el billete

La jornada se completaba con otros dos enfrentamientos: el derbi entre la Deportiva Minera y el FC Cartagena y el duelo entre el Reus FC Reddis y el Barakaldo. En el primero, el Cartagena se encontró con un partido muy complicado ante una Deportiva Minera que llegaba reforzada por su buen momento como local. Marcelo Ribeiro adelantó a los albinegros, pero Boris Kouassi consiguió igualar el encuentro, que llegó a la prórroga con 1-1 en el marcador.

El Reus FC Reddis también consiguió su billete para la siguiente ronda después de superar al Barakaldo en una eliminatoria muy igualada. El conjunto catalán tuvo que recurrir a la tanda de penaltis para resolver un enfrentamiento que terminó con empate a uno después del tiempo reglamentario y la prórroga. Desde los once metros, los locales estuvieron más acertados y certificaron su clasificación por 4-3. Así, el Reus se suma a los equipos que continúan vivos en el torneo del KO y protagoniza otra de las alegrías de una jornada en la que los equipos de menor categoría volvieron a demostrar que pueden competir de tú a tú.