Los de Luis García Plaza celebrarán una sesión extra sin balón el viernes por la tarde en el Ramón Sánchez-Pizjuán y los Biris llaman a filas para esperar al equipo a la salida y llevarlo en volandas, mientras que en el bando heliopolitano piden a los niños béticos que llenen los colegios con sus camisetas y que la ciudad se tiña de verde

No habrá, salvo giro radical de los planes, entrenamientos abiertos al público en vísperas de ﻿El Gran Derbi del próximo ﻿sábado 21 de noviembre a partir de las ﻿18:30 horas en '﻿La Bombonera﻿', aunque tanto ﻿Sevilla FC como ﻿Real Betis han preparado alternativas que les permitan sentir el ﻿calor de sus aficionados. En ﻿La Cartuja era imposible siquiera ejercitarse, ya que se está procediendo a la resiembra de su césped, mientras que la ﻿Ciudad Deportiva Luis del Sol no reúne ni el aforo para marcar diferencias ni las medidas de seguridad para contener una avalancha de gente. En el anfitrión también se ha optado por ser prudentes, aunque la ﻿conjura con su gente previa a la consecución de la permanencia en la ﻿25/26 les ha dado una idea.

De esta forma, aunque ﻿Luis García Plaza dirigirá una sesión a las ﻿10:30 horas en el ﻿Ramón Sánchez-Pizjuán este viernes y dará un par de horas después su habitual rueda de prensa, se ha organizado ﻿una extra sin balón por la tarde en el mismo escenario, no abierta en este caso a los medios de comunicación. Una reunión de los profesionales a eso de las siete y media de la tarde que tendrá como ﻿colofón un baño de masas a la salida del coliseo. Y es que ﻿Biris Norte﻿, la peña más antigua y ﻿señera en blanquirrojo, ha llamado a filas al sevillismo para congregarse desde las ﻿19:00 horas en los aledaños del recinto para dar "un último empujón al equipo" antes de medirse con el ﻿Real Betis﻿.

"¡Tiñamos de verde la ciudad!"

Como ya se ha explicado, las circunstancias desaconsejan un entrenamiento a puerta abierta en el bando visitante, con ﻿La Cartuja vedada hasta el estreno de su superficie de invierno el ﻿sábado 28-N a las dos de la tarde contra el ﻿Rayo Vallecano y ﻿Los Bermejales sin logística para ello, aunque no hay a esta hora confirmación oficial del 'planning' para el resto de la semana de ﻿El Gran Derbi﻿, más allá del nuevo encuentro entre los presidentes de ambos clubes y el de ﻿Diputación de Sevilla﻿, ﻿Javier Fernández﻿, este jueves por la mañana en un conocido centro comercial de ﻿Palmas Altas﻿. Un acto institucional que, por otra parte, se compatibilizará con el modo que han encontrado los verdiblancos de animar la previa.

De esta forma, confirmado ya en el cónclave con ﻿Del Nido Carrasco y el alcalde de la ciudad, ﻿José Luis Sanz﻿, que los de ﻿Manuel Pellegrini vestirán el sábado su famosa y alabada segunda equipación, desde los medios oficiales del club verdiblanco se trasladaba a los más jóvenes de su fiel infantería un encargo para la jornada anterior al '﻿Día D﻿': "Niños y niñas del Real Betis Balompié. Tenéis una misión 😉 #ElGranDerbi 𝐍𝐎 sólo se juega en el campo 🏫 Este viernes, ponte tu camiseta para ir al colegio y... ¡Tiñamos de 𝐕𝐄𝐑𝐃𝐄 la ciudad! 💚". Por tanto, se espera un aluvión de sus colores, con la mitad de esta ciudad tan dual 'bancando' (como dicen en ﻿Argentina﻿) por los suyos, para que, al menos a distancia, no falte calor y apoyo.