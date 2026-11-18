Sólo quedan tres días para que el balón ruede sobre el césped del Sánchez-Pizjuán y tanto Alexis como Joaquín explican qué pasa en estos momentos por la cabeza de los futbolistas﻿. Por su parte, otro exverdiblanco como Pier ensalza la inercia positiva del equipo de Pellegrini

Al todos los aficionados al fútbol, especialmente a los habitantes de esta ciudad tan dual que a lo largo de esta semana acrecienta la división entre sus dos mitades, la del Real Betis y la del Sevilla FC﻿, les encantaría saber qué pasa por la cabeza de los profesionales a sólo tres días de El Gran Derbi correspondiente a la jornada 13 en LaLiga EA Sports que se celebrará a partir de las 18:30 horas en el Estadio Ramón Sánchez-Pizjuán.

En este sentido, tres ilustres béticos como son Joaquín Sánchez﻿, Alexis Trujillo y Pier Luigi Cherubino han intentado poner palabras a esas sensaciones a flor de piel que guardan con celo las paredes de los vestuarios de ambos equipos. Todos ellos han atendido a Betis TV en el marco de un evento organizado por el Club de Negocio del Real Betis titulado 'Cómo se vive la semana prederbi'.

Este sábado juegan el cuarto contra el sexto, dos enemigos íntimos con positivas inercias en este primer tercio de curso. El corazón va aumentando la cadencia de los latidos﻿, cada detalle cobra aún más relevancia, cada palabra toca con más fuerza las fibras sensibles, cada gesto ayuda a motivar aún más a las tropas de uno y otro, cada recuerdo suma porque la experiencia es un grado y el factor emocional desempeña en estas últimas horas previas un papel incluso más determinante que lo físico, lo técnico o lo táctico. El choque ha sido declarado de alto riesgo por las autoridades y Nervión estará blindado.

Los autobuses del Sevilla y del Betis, ante la fachada del Sánchez-Pizjuán.

El sufrimiento de Joaquín Sánchez: "Yo lo paso mal"

"Bueno, el derbi del sábado es un partido espectacular. Todos los béticos deseamos ganar y que todo salga bien; pero lo más importante es que llegamos en un momento magnífico, en una buena dinámica, con el equipo enchufado, con buenos resultados... Es verdad que, independientemente de todo eso, una vez que pite el árbitro los derbis siempre son muy diferentes. Muchas veces los marcan los detalles; pero creo que llegamos como hay que llegar: con una buena plantilla, con una buena dinámica y confiando en hacer un magnífico partido", ha explicado Joaquín Sánchez.

"La palabra es fiable. Este equipo es fiable y llega con regularidad, que yo creo que es lo que al final te marca un poquito al final de la temporada. Creo que el equipo ha arrancado muy bien, el equipo tiene una identidad muy clara no ya desde este año, sino de muchos años atrás, y tiene esa regularidad de ir puntuando, con la inercia de ganar partidos... Un derbi es diferente y hay que jugarlo mirando todos los detalles, hay que jugar con el corazón caliente y con la mente fría; pero la base de equipo grande, confiado y regular está ahí, así que estamos contentos", ha añadido el actual consejero, el jugador con más partidos en la historia del Betis.

Joaquín Sánchez analiza la semana previa al derbi para los medios del club.

Los derbis desde la grada son más tensos que desde el césped: "Yo lo paso mal. Ya de futbolista, los derbis siempre eran especiales; pero en la grada también, los que hemos sido futbolistas, lo pasamos mal porque podemos sentir lo que se está viviendo ahí abajo pero con el detalle de que no puedes sumar, ni aportar, ni ayudar... Afortunadamente estamos viviendo derbis muy bonitos, con victorias y con partidos grandes. Eso es lo que espero: que sea un partido grande, que nos lleven a la victoria, que veamos un Betis como el que ha arrancado la temporada y como lo estamos viendo todos los béticos".

El análisis interno de Alexis Trujillo, todo un experto en derbis

"Bueno, estamos esperando que vuelva el resto de los internacionales para tener a todo el grupo completo﻿, pero la verdad que todos los chavales están muy ilusionados, con muchas ganas de hacer un buen trabajo en el día a día para que, si Dios quiere, el sábado hagamos un buen partido y podamos conseguir un buen resultado", ha asegurado el 'Team Manager' del Betis, Alexis Trujillo, tras ser preguntado cómo ve al vestuario verdiblanco.

"El equipo está demostrando desde que empezó el campeonato que todos los partidos los afronta desde el minuto uno intentando ir a buscar el resultado y no va a ser diferente en este partido﻿. Cada partido es diferente y vamos a ver cómo se da; pero nosotros confiamos en nuestro equipo. Estamos en tres competiciones, en las tres competiciones estamos en un buen momento, y a ver si seguimos alargando esta racha lo máximo posible", ha agregado el excentrocampista, que ha vivido derbis como jugador, como entrenador, como auxiliar técnico, como director deportivo...

Alexis Trujillo ha analizado la semana del derbi en Betis TV.

"Pues la verdad es que sí, he estado en muchas funciones dentro del club afrontando este tipo de partidos y, al margen del puesto o el cargo en el que estés en ese momento, lo afrontas siempre de la mejor manera posible; siendo lo más positivo posible, intentando aconsejar dentro de la experiencia que uno tiene, aportando mi granito de arena, y ojalá que podamos salvar esa adversidad que nos vamos a encontrar el sábado", ha rematado el canario.

Pier Luigi Cherubino remarca el alto nivel del Betis: "A por la victoria"

"Yo creo que el Betis llega en un gran momento, incluso después de la eliminatoria de Copa, que estuvimos ahí, ahí (venció en la prórroga al modesto CDA Navalcarnero). Creo que la manera de ganar, por cómo se levanta el partido, también te da incluso un poquito más de confianza. Los derbis siempre son complicados, pero el Betis llega en un momento muy bueno y a por la victoria".