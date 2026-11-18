El ex presidente de la Federación ya puede volver a ocupar cargos, una vez cumplida la sanción de tres años que le impuso el TAD, y está moviendo los hilos a través de personas afines en las territoriales para promover una moción de censura contra el actual mandatario

Luis Rubiales está de vuelta. El ex presidente de la Real Federación Española de Fútbol cumplió este pasado martes los tres años de inhabilitación que le impuso el Tribunal Administrativo del Deporte, después de que el pasado agosto ya expirase la sanción de la FIFA. Ambas, por su forma de proceder en a final del Mundial femenino de 2023, en el que España se alzó con el título. Por tanto, legalmente, el ex dirigente, que ya defendió en ESTADIO Deportivo su honestidad, ya puede volver a a ocupar cargos de responsabilidad en el mundo del fútbol.

Un runrún que se viene comentando desde el Mundial

De momento, el granadino no se han pronunciado sobre cuáles son sus intenciones en este sentido. Pero en el seno de la Federación hace tiempo que temen una intentona por su parte para tratar de recuperar el trono perdido. De hecho, ya durante el pasado Mundial fue un asunto muy comentado entre los presidentes de la territoriales, pasando a ser el tema estrella en el palco del Metropolitano durante el encuentro del pasado domingo entre España e Inglaterra en la Nations League.

Los apoyos de Rubiales: Melilla, Andalucía o Murcia

La inquietud es latente. Pero, además, hay pruebas de que planea un asalto al sillón que ocupa Rafael Louzán. Según informa El País, ya se han detectado movimientos por parte de algunos mandatarios afines a Rubiales para plantear una moción de censura. Es el caso de Diego Martínez, presidente de la federación de Melilla, además de vicepresidente de la RFEF y presidente del Comité Nacional de Fútbol Playa, quien ya se encaró recientemente con Louzán.

Así, han sido varios los clubes pertenecientes a la Asamblea de la RFEF, algunos de ellos de fútbol sala, los que han alzado la voz para comunicar que han recibido llamadas de personas cercanas a Rubiales para tantearlos con ese objetivo Pero, de momento, el ex presidente guarda silencio, sin confirmar ni desmentir sus intenciones ante la llamada de 'El Larguero' de la Cadena Ser.

Las cuentas para la moción de censura y las impresiones de las territoriales

Realmente, en el seno de la RFEF están relativamente tranquilos, puyes para que la moción de censura salga adelante debe contar al menos con el respaldo de un tercio de los 142 miembros de la Asamblea General. Un cometido difícil de lograr para Rubiales, pues desde su salida, con Louzán se ha instaurado un periodo de paz y tranquilidad que, además, ha venido acompañado de éxitos, como la reciente conquista del Mundial por parte de la selección absoluta.

“No creo que ahora mismo Rubiales tenga posibilidades de sacar adelante una moción de censura, puede tener cuatro o cinco presidentes de territoriales, algunos entrenadores y jugadores, pero el resto están a muerte con Louzán, al que apoyan también la mayoría de fútbol profesional masculino y femenino y el aficionado”, aseguró al respecto un representante de una de las territoriales en el citado medio.

Luis Rubiales en la presentación de su libro, 'Matar a Rubiales'. / Imago

Pero, pese a ello, hay federaciones territoriales que estarían a favor de dar ese paso para testar la confianza existente en Louzán, como serían Andalucía o Murcia. A muchos, no les gusta la influencia que Javier Tebas, presidente de LaLiga, tiene en las decisiones de la Federación. Y, sobre todo, recuerdan que Rubiales no suele darse tan fácil por vencido.

“Puede ser muy insistente y eso le permitió derrotar a Larrea cuando ganó las elecciones en 2018”, señala otra de las fuentes contactadas por el entorno del granadino en El País.

Pendiente de otros casos judiciales

Mientras tanto, cabe recordar que Luis Rubiales aún tiene varios casos pendientes en los tribunales, más allá de las sanciones ya finalizadas por tocarse sus partes en el palco en la final del Mundial femenino, en presencia de la reina Letizia y la Infanta Leonor, y por su beso a Jennifer Hermoso, por el que además fue condenado a un delito de agresión sexual, lo que tiene recurrido en el Tribunal Supremo.

Si consiguiera ser absuelto, sin duda, el ex presidente encontraría un respaldo para continuar con su plan de volver a lo más alto del fútbol nacional, ya sea mediante la moción de censura presentándose directamente a las elecciones que tendrán lugar en 2028. Pero todavía tiene que repartir su atención también en el caso del traslado de la Supercopa de España a Arabia Saudí, investigándose aún las comisiones pagadas a Kosmos, la empresa de Gerard Piqué, y en otros contratos relaciones con la reforma de La Cartuja.